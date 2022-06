A Velencei Vízi Sport Club 2021 májusában indította be SUP-szakosztályát, s azóta rendületlenül tartják vízi és szárazföldi edzéseiket a felnőtt szabadidős versenyzők számára.

A SUP eleinte mint strandeszköz hódított, azonban olyannyira fejlődtek ezek a vízi alkalmatosságok, s a deszkákra merészkedők képességei, hogy mára már külön sportágként űzhetik. Nemzeti bajnokságokat, vb-t és Eb-t is rendeznek már, no és világkupát, melyen a Velencei-tó partján edzett versenyzők is lapátolhattak.

A felfújható deszkák rohamosan fejlődtek, egy részük minőségben, méretben és a vele elérhető sebességben is alkalmasak arra, hogy versenyszerűen hajtsák. Persze, ehhez megfelelő versenyző is szükségeltetik a SUP fedélzetére.

A VVSC versenyzői a felfújható és a merev deszkákon is megállják a helyüket, mindkét hajónemben elindultak a Lupa-tavi világkupán.

Forrás: VVSC

Az ICF SUP World Cup - Budapest SUP vk-n kilenc evezőst indított a VVSC. Az iSUP, azaz a felfújható deszkások között induló Fejér megyeiek 3 kilométeres távon mérettették meg magukat. Nem is akármilyen eredménnyel. Dobi Etelka nem talált legyőzőre, világkupa-győztes lett, míg harmadikként is VVSC-versenyző ért célba, Gonda Helgáé lett a bronzérem. A két vk-érmes edzője, Tubel Blanka büszke lehetett tanítványaira, hiszen túlszárnyalták, a tréner ötödikként ért célba.

– Egyesületünk éppen egy éve edz és készül versenyekre a Velencei-tónál, folyamatosan növelve a taglétszámunkat. Szerettük volna megmutatni, hogy a felfújható kategóriában is lehet nagyot menni, nagyon versenyezni, amelyhez hatalmas kitartás és rendszeres felkészülés szükséges – mesélt a mindennapokról Tubel Blanka. – Edzőként már önmagában az, hogy kilenc versenyző is elindult az egyesület színeiben ezen a 3 km-en, boldogsággal tölt el, különösen látva azt az erőfeszítést, amit mindannyian beletettünk az edzésekbe, majd a futamon. Minden versenyzőnk fantasztikusan teljesített, futam után megszólalni nem bírtak percekig, hiszen magukból a legjobbat, legtöbbet hozták ki.

Tubel Blanka hozzátette, minden világkupán szerepelt versenyzőjére büszke.

Forrás: VVSC

Eredmények:

Open, iSUP női, 3 km:

Dobi Etelka – 1. hely

Gonda Helga – 3. hely

Tubel Blanka – 5.

Matiszcsák Katalin – 13.

Grán Anikó – 15.

Pányi Andrea – 17.

Németh Erika – 19.

Open, iSUP férfi, 3 km:

Vígh László – 14.

Grózli Csaba – 26.

Masters 40+ Hardboard (merev deszka) – hosszútáv, 9km

Dobi Etelka – 4.

Grózli Csaba – 18.