Múltszerdán magabiztosan, húsz ponttal verték a Kecskemétet a Gáz utcában, a harmadik helyért zajló csata első felvonásán, a kék-fehérek a hétvégén is a győzelem reményében léptek pályára a KTE otthonában. Félidőben négy ponttal, 45-41-re vezettek Vojvodáék, végül 88-81-es sikert arattak, a lefújás után a koronázóvárosi játékosok nyakába került a bronzérem.

- Megérdemeltük a bronzérmet, megdolgoztunk a harmadik helyért. Novemberi érkezésemkor az együttesnek négy győzelme és hat veresége volt, azóta nagy utat tettünk meg, végül kettő dobásra voltunk attól, hogy döntőt játszhassunk. Büszke vagyok a srácokra, még ha természetesen kicsit még frusztráltak is vagyunk amiatt, hogy lemaradtunk a fináléról. De úgy gondolom, egy-két hét múlva már nagyon boldoggá tesz minket ez az eredmény is – mondta a Fehérvár trénere, Matthias Zollner.

Forray Gábor a tavalyi szezonban még a Fejér megyeieket irányította, kora ősszel ült le a kecskeméti kispadra, előzőleg öt éven át dirigálta a lilákat, akikkel ezúttal is eredményesen dolgozott.

- Gratulálok az Albának a bronzéremhez. Ha számunkra nem a szombati az év utolsó mérkőzése, akkor elképzelhető, mindent egy lapra feltéve rohamozunk a jelenlegi legerősebb keretünkkel. De akkor sem biztos, hogy nyerünk. Azt gondolom, tehetséges fiataljaink megérdemelték, hogy itt is szerephez jussanak, mert nélkülük ezt a szezont nem tudtuk volna lehozni. Ők is rendkívül sok áldozatot hoztak a háttérben. Az egész csapatnak jár a kalapemelés, mert mindvégig kiváló sportemberként küzdöttek, harcoltak a szezonban. Úgy vélem, az utolsó csata egál meccs volt, de Vojvoda Dávid extraklasszis teljesítménye megpecsételte a sorsunkat. Kis szerencsével akár többet is kihozhattunk volna a szezonból, de ne legyünk telhetetlenek, örüljünk a kupában szerzett bronznak és a bajnokság 4. helyének.

Wittmann Krisztián, a fehérvári nevelésű irányító nagyszerűen játszott, 23/9 ponttal csapat legjobbja volt a Messzi István sportcsarnokban.

- Gratulálok a fehérváriaknak. A mi csapatunkat is megilleti a dicséret, mert mindent megtettünk, tartalékos összeállításban is sem vallottunk szégyent. Úgy gondolom, kihoztuk a szezonból a maximumot. A kupában a bronz, a bajnokság a 4. hely nagyon szép eredmény. Szeretném kiemelni a fiatalokat, mert megmutatták, hogy lehet velük számolni. Köszönjük a szurkolóknak az egész éves támogatást, nélkülük biztosan nem sikerült volna idáig eljutnunk. Most egy kicsit pihenünk, aztán kezdjük a felkészülést a következő bajnoki évadra.

A fehérváriak válogatott bedobója, Lukács Norbert 9 pontot szerzett a záró összecsapáson. „Hullámzó mérkőzés volt, amely végén Vojvoda Dávid vezényletével nyerni tudtunk. Úgy gondolom, a két meccs alapján megérdemeltük a bronzot, ez az első érmem a felnőttek között, szeretném, ha a következő évben még fényesebb csillogna majd a nyakunkban. Gratulálok a KTE-nek is, mert kiválóan küzdöttek.”