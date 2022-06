Vízben gázoló és hajóban evező fiatalokra lehettek figyelmesek mindazok, akik a velencei partszakaszon fürdőztek vagy sétáltak. Akár ki is próbálhatták a speciális tengeri egypárevezős hajókat, amelyek tradicionális, sík vízi társaikhoz képest sokkal robusztusabbak és szélesebbek, hogy ellent tudjanak állni a tenger hullámainak.

A tengeri evezős hajókban a felépítésüknek köszönhetően könnyű boldogulni, stabilabbak, mint sík vízi társaik

Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Szlovák Bence

Mert nemzetközi viszonylatban bizony a legerősebb tengeri habokba is belevetik magukat – a rutinosabb magyar tengeri evezősök is. A Velencei-tavon az erős oldalszéllel is meg kellett küzdeniük a fiataloknak, akik akár pár év múlva már az ötkarikás játékokon is bizonyíthatnak. A versenyre vágyó sportolók nyílt vízen hosszabb távokon, illetve az egyre népszerűbb Beach Sprint versenyeken állhatnak rajthoz. Ez utóbbi versenyszámban a futás, az evezés és az ügyesség kombinációja határozza meg, hogy ki tudja leghamarabb teljesíteni a távot.

Sprint a vízen és a vízben

Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Szlovák Bence

A VVSI-ben egyre nagyobb keletje van a szakágnak, hétfőnként, szerdánként és péntekenként sok felnőtt, illetve gyerek pattan a tengeri egypárevezős hajókba. A szombati versenyen hosszú távú versenyeket is rendeztek, csapathajókban. A kormányos négypárevezős egységeknek 3000 méteres kört kellett tenniük a tavon. A szervezők igazi buliversennyel, vízi kötélhúzással is készültek.

A „Hajóvonták találkozása üdvös” elnevezésű verseny kupája a házigazdákhoz került Grozev Erik jóvoltából. A tengeri evezés népszerűsítése nem csak a Velencei-tavon folyik, júliusban a Tatai-tavon rendeznek hasonló versenyt, a Balaton-átevezést pedig többen már a tengeri evezős hajókkal teljesítik majd.