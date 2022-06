A fehérváriak vezető játékos-megfigyelője az angol élvonalban, a Premier League-ban folytatja pályafutását.

Balogh Tamás elhagyja a Vidit és a Brentford FC Lead Eastern European Consultant-jaként folytatja.

2013-ban az Alba Liga mellett kezdett dolgozni a most 32 esztendős szakember, aki később játékosmegfigyelőként, Horváth Ferenc stábjában rövid ideig videóelemzőként, majd vezető-játékosmegfigyelőként dolgozott a fehérváriak kötelékében.

– Fehérváron születtem és nőttem fel, így nagyon sokat jelent, hogy a klub történetének legsikeresebb időszakában itt dolgozhattam. Hatalmas élmény volt megélni az olyan sikereket, mint a bajnoki címek, a kupagyőzelem és természetesen az Európa Liga-csoportkör. Örülök, hogy több feladatkörben is kipróbálhattam magam az elmúlt kilenc évben, szeretném megköszönni a klubnál mindenkinek, hogy segítették a munkámat – fogalmazott a klub honlapján Balogh Tamás.

A Brentford FC legjobb eredményét az angol első osztályban a 1935-36-os idényben érte el, akkor az ötödik helyen zárt. Többnyire alsóbb ligák meghatározó csapata volt, az előző szezont újoncként töltötte a Premier League-ben, a 13. pozícióban zárt.

– Alapvetően a scouting-csapat egyik tagja leszek, a “Head of Recruitment-nek”, Lee Dykes-nak kell majd jelentenem, amely pozíciót talán a sportigazgatóéhoz tudnám hasonlítani – mesélt új munkájáról Balogh Tamás. – Neki ezúton is szeretném megköszönni, hogy számít rám. A kelet-európai bajnokságok megfigyelése lesz a legfőbb feladatom, de emellett kapcsolatot kell tartanom a régióban szereplő klubokkal, játékosokkal és az itt dolgozó játékosügynökökkel, szóval elég komplex feladatkör, amely nagy kihívás lesz számomra. A Vidi szereplését viszont természetesen továbbra is követem majd és szurkolni fogok a csapatnak azért, hogy minél sikeresebb legyen a következő években!

A Mol Fehérvár FC június 11-én, szombaton kezdi a felkészülést a szokásos egészségügyi és fizikai tesztekkel. Egyelőre annyi bizonyos, hogy Peter Zulj és Lamin Jallow távozik, Lyes Houri azonban visszatér a Vidihez. Egyes hírek szerint a csapat vezetőedzője továbbra is Michael Boris marad.