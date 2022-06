Régi, fehérvári ikon debütált a Dunaújváros FC vezetőedzői pozíciójában a Vidi ellen. Horváth Ferenc kiváló támadóként segítette a piros-kékeket, trénerként pedig ezüstéremig vezette a Videotont. Most Újvárosban más célokért küzd.

– Dobos Barnával arról beszéltünk, hogy szeretnénk egy jó csapatot csinálni, amely komolyabb célokért küzd. Szeretnénk szép lassan lépkedni, hiszen a stadion építése is lassan befejeződik. Hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe, azt nem tudhatjuk, hiszen sok mindennek a függvénye. A magam részéről most egy ilyen klubot kerestem, erre van szükségem. Egy kicsit elég volt abból, hogy örökké harcoljak a vezetőkkel, hogy örökké meg kell felelni a szurkolóknak. Elég volt abból, hogy olyan játékosokkal dolgozzak, akiknek a pénz az istene. Egy kicsit őszintébb dologra vágytam, ami sokkal inkább maga a futball, mint ami az utóbbi időben már körülveszi ezt az egészet. Ezért választottam egy ilyen klubot – nyilatkozta a duol.hu-nak Horváth Ferenc. – Azt gondolom, van sok jó játékos, akiket meg kell tartani, de még vannak nyitott kérdések. Mindenesetre ezen a téren is a legjobbat akarjuk kihozni. Mivel csatár voltam, előtérbe helyezem a támadójátékot. Az eddigi csapataimra is ez volt a jellemző, de természetesen a keret végső összetétele is befolyásolhatja játékunkat.

Az új újvárosi edzőt a hazai publikum is köszöntötte, miközben a lelátón olyan legendák is gyülekeztek a megújuló főépület árnyékában, mint Sallói István, s a Vidi legendái, Csongárdi Ferenc és Borsányi István.

Miután a válogatott játékosok még pihenőt kaptak, s a csütörtök este Fehérvár belvárosában sétálgató exkisvárdai, Claudiu Bumba leigazolását sem jelentette még be a klub, Michael Boris rengeteg fiatal játékossal töltötte fel a keretet. Így is rögtön beszorította ellenfelét a Vidi. Azonban az első helyzet a dunaújvárosiak előtt adódott. A 5. percben Novák iramodott meg a jobb oldalon, befelé cselezett, majd a lábak között ballal lőtt, a bal alsó felé tartó labdát Kovács D. vetődve blokkolta. A 9. percben válaszolt a Vidi, Bamgboye éles szögből lőtte el a labdát a kapu előtt keresztebe, a hosszút célozva. A 13. minutumban Petrjak szöglete ígéretes volt, azonban Csoboth nem találta el a labdát a kaputól 3 méterre. Egy perccel később már rezdült a háló: Kovács István, Alef és Csoboth játszottak össze újvárosi részről követhetetlenül, végül Kovács ugratta ki Ivan Petrjakot, aki kissé kisodródva ballal durrantott a kapu közepébe, 0-1. Ezután is a Vidi dominált, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. Az RBD szurkolói csoportja a 35. percben, énekelve érkezett a stadionba, a hazai dobosokkal együtt jó hangulatot teremtve a délutáni napsütésben.

A Vidi rotálta kapusait, fél óra elteltével Rockov állt Kovács helyére, majd a szünetben szinte az egész mezőnyt lecserélte Boris-mester. Így kapott lehetőséget a 18 éves Babos Bence, aki egyébként a Vidi II játékosa, s hamar meghálálta a bizalmat. Csoboth beadása nyomán harmadik labdaérintéséből csúsztatott a kapuba, 0-2. Nem volt kérdés továbbra sem, hogy mely csapat vitézkedik a magasabb osztályban. A 60. minutumban Hangya volt az előkészítő, Dárdai Palkó fejezte be góllal az akciót, 0-3. Ezután újabb fiatalok mutatkoztak be a felnőtt csapatban, s persze Horváth Ferenc is frissítette együttesét. A 73. percben mégis a Vidi talált be újra. Ljednyev a jobb oldalról cselezte be magát középre, a jobb kapufa elé pöccintett, Hangya Szilveszter érkezett, s a rövidre bombázott közelről, 0-4. Nem sokkal később a leheletfinom megoldások domináltak: Ljednyev lágyan ívelte be a szögletet, a Vidi II csapatkapitánya, Papp Milán pedig 14 méterről fejelt a bal sarokba úgy, hogy a labda ívét nem piszkálhatta az újvárosi hálóőr, 0-5.

A nyár első edzőmeccse mindkét fél számára hasznos lehetett, a felkészülés során először bizonyíthattak a játékosok versenyszituációban.

A Mol Fehérvár FC július 3-án utazik az ausztriai edzőtáborba, ahol a tervek szerint a ciprusi Aris Limasollal, a Sturm Graz-cal és a török Galatasaray csapatával csap össze.



Jegyzőkönyv

Dunaújváros FC – Mol Fehérvár FC 0-5 (0-1)

Dunaújváros, 250 néző.

Dunaújváros: Pokorni – Molnár S., Papp, Tölgyesi, Rabi – Petró, Kesztyűs, Barna Zs., Tóth Á. – Jakab, Novák. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Mol Fehérvár FC: Kovács D. (Rockov, 31., Kovácsik, 60.) – Alef (Papp M., szünetben), Lüftner (Horváth Á., 60.), Vágó (Sabanov, szünetben) – Kojnok (Farkas M., 60.9, Kovács (Pinto, szünetben), Makarenko (Ljednyev, szünetben), Berekali (Hangya, szünetben) – Csoboth (Csepregi, 60.), Petrjak (Dárdai, szünetben)– Bamgboye (Babos, szünetben). Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Petrjak (15.), Babos (49.), Dárdai (60.), Hangya (73.), Papp M. (76.)