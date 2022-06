A nap nem hozott nagy izgalmakat a többi negyeddöntőben. Olaszország simán nyert Franciaország ellen, az USA öt góllal, 13-8-ra győzte le a spanyolokat, míg Hollandia 12-7-re verte Görögországot. Az eredmények függvényében már az is kiderült, hogy az amerikaiak az olaszok ellen játsszák az elődöntőt.

Ausztrália – Magyarország 6-7 (3-2, 0-1, 0-2, 3-2)

Érdekes találkozó elé néztek a mieink, hiszen a felkészülés ideje alatt Veszprémben egy hétig együtt készült a két csapat. A vendégek nagyon jó fizikai játékot játszanak, mindenképpen nehéz, küzdelmes mérkőzésre lehetett számítani. A magyarok a kissé nehezebb utat választották a legjobb nyolc közé, hiszen a csoportkörben az olaszok elleni vereséggel eldőlt, hogy a mieink nyolcaddöntőznek is. Bár ott Argentína nem okozott nagy kihívást Bíró Attila együttesének, egy találkozóval többet játszottak a magyarok, de a másik szemszögből megközelítve, a lányok nem estek ki a világbajnokság ritmusából.

Vályi Vanda jó szokásához híven elhozta a ráúszást a közel telt házas Hajós uszodában. Az első gól ennek ellenére az ausztrálok nevéhez fűződött, centerbe betett labdát Kearns lőtte közelről be, 1-0, a túloldalon emberelőnyben Keszthelyi lövése a kapufán csattant. Később viszont sikerült egyenlíteni, még két perc sem telt el, a kapuban kezdő Magyari indította pontosan Vályit, aki Keszthelyivel kettő az egyben vezethette rá a labdát a kapusra, utóbbi pedig befejezte a ziccert, 1-1. Elkapkodott támadások után négy és fél perccel a negyed vége előtt fórban Gurisatti lőtt oldalról szépen a kapuba, 1-2. Nem tartott sokáig a hazaiak öröme, Rybanska mellől Arancini volt eredményes, 2-2. Emberelőnyben pedig vissza is szerezte a vezetést Ausztrália Halligan révén, 3-2. A játékrész végén fórban, és egyenlő létszámnál is megvolt a magyarok egyenlítési esélye, de Palm jól védett, valamint a kapufa is kibabrált a mieinkkel.

A második nyolc perc is hazai fórral kezdődött, de ezt sem sikerült kihasználni, Gurisatti lövését blokkolták a védők. Átvette a játék irányítását a magyar válogatott, de a támadások nem akartak sikerülni, Palm védte az összes kísérletet a negyed elején, Szilágyi lövése pedig a kapufán csattant. Kettős fórban is jól felálltak a mieink, becsúszott egy rossz passz is, a magyarok mintha elbizonytalanodtak volna, senki nem merte elvállalni, majd Rybanska próbálkozása a blokkok után a felső lécen kötött ki. Másfél perccel a szünet előtt megtört a jég, Keszthelyi egy szépen kijátszott akciót fejezett be jól, 3-3. Szerencsére hátul Magyari elkapta a fonalat, gólt sem kapott ebben a játékrészben.

A második félidő kissé csapkodó játékkal startolt el, mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek, Magyarország már a sokadik kapufáját lőtte Rybanska révén. Két és fél perc után Vályi oldalról mattolta Palmot, hosszú idő után ismét vezetettek a magyarok, 3-4. Belejöttek a kapusok, mind Magyari, mind Palm állta a sarat. A játékrész végén Leimeter középre adásából Rybanska volt eredményes közelről, a túloldalon a magyar kapus mindent fogott, 16 perce már nem kapott gólt Magyarország, 3-5.

A negyedik negyed elején Ausztrália ötméteresből betalált, Halligan büntetőjével nem tudott mit kezdeni Magyari, 4-5. Rybanska emberelőnyben eleresztett bombájával újra kettőre nőtt a két gárda közötti differencia, 4-6. A játékrész derekánál dupla emberelőnyben Andrews talált be, 5-6, a túloldalon szimpla fórban Garda lökete lassult le egy blokkon. 1:15-el a vége előtt Keszthelyi hat az öt ellen megszerezte a mindent eldöntő találatot, 5-7. Bár még az ausztrálok egyre felzárkóztak, a továbbjutás már nem forgott veszélyben. A magyar női vízlabda-válogatott három dunaújvárosi játékossal (Garda Krisztina, Szilágyi Dorottya, Geraldine Mahieu) a keretében bejutott a budapesti világbajnokság elődöntőjébe. Bíró Attila lányai csütörtökön 21 órakor Hollandia ellen harcolhatják ki a döntőbe jutást.