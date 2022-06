A női magyar szinkronúszó-válogatott a kombinációs kűr versenyében a szombati elődöntőben jól versenyzett, 78,73-as pontszámmal holtversenyben a brazilokkal a nyolcadik helyen végeztek és ezzel kvalifikálták magukat a hétfői fináléban. A csapatban ott volt az Orka SE versenyzője, Szakáll Panna is. A fehérvári klub fiatal versenyzője a vasárnap is medencébe ugrott, a rövid programban volt érdekelt a válogatottal, ahol a 18 nemzet között a 14. helyen végeztek a mieink. A csapatban Szakáll mellett ott volt Apáthy Anna, Barta Niké, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna és Hungler Szabina. Hétfőn sem unatkozott a fehérvári szinkronúszó. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szeme láttára rendezték ezen a napon a szinkronúszók versenyszámait. A magyar válogatott kitett magáért az illusztris vendég tiszteletére, műúszó-válogatottunk a nyolcadik helyen zárt a csapat kombinációs kűr döntőjében. Apáthy Anna, Barta Niké, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina Mercédesz, Regényi Adelin, Szakáll Panna és Taksonyi Blanka alkotta magyar csapat 80.4667 pontot szerzett a fináléban, a mieink a brazilokat és a thaiföldieket is megelőzték. Ez a pontszám nagy siker, hiszen 79 felett még nem tudott nagy világversenyen teljesíteni a válogatott.

– Ez a második gyakorlat jóval dinamikusabb volt, és a bírók végre díjazták ezt, 2017 óta kergetjük ezt a pontszámot, ami már egy kategóriával magasabbat jelent, mint a 70-esek – értékelt röviden a Árkovics Petra szövetségi kapitány az MTI-nek.

Az úszók is egyre több szerepet kapnak a világbajnokságon, de az első magyar érem még várat magára. Vasárnap Hosszú Katinka 200 vegyesen a hetedik helyen végzett a döntőben, hétfőn Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is magabiztosan meneteltek 200 méter pillangón. A délelőtti előfutamokon Milák bár nem adott bele mindent, de így is a mezőny legjobb időeredményével zárt, míg Kenderesi Tamás saját előfutamában 4., összesítésben 8. helyen jutott tovább. A késő délutáni középdöntőkben tovább folytatta Milák a menetelését, ellenmondást nem tűrően nyerte saját futamát és úszta meg a világ idei legjobb idejét (1:52.39), míg Kenderesi a hatodik legjobb eredménnyel jutott be a keddi fináléba.

– A közönség nagyon elvisz, úgy jöttem be, ahogy a döntő előtt kéne. De úgy voltam vele, egy kis erődemonstrációt azért tartok. Az a hangulat, az a fogadtatás, ami várt rám... fantasztikus – nyilatkozta az M4-nek olyan „milákosan” az olimpiai bajnok úszó.

Az első világrekord is megszületett a Duna Arénában zajló világbajnokságon. Az olaszok úszója, Thomas Ceccon 100 méter háton 51.60 másodperces idejével 15 századdal javította meg az előző csúcstartó, amerikai Ryan Murphy 2016-os, a riói olimpián teljesített idejét.

Hétfőn a vízilabdások mezőnye is megkezdte szereplését a budapesti világbajnokságon. Először a nőkön volt a sor, a keretben három dunaújvárosi játékos kapott szerepet, Garda Krisztina, Szilágyi Dorottya és a világversenyen debütáló Geraldine Mahieu készülhetett a tornára.

– 2017-ben nézőként, 2020-ban pedig a szintén hazai rendezésű Eb-n a medencében megtapasztalhattam, mit jelent a magyar szurkolók támogatása – nyilatkozta Garda még a torna előtt a Dunaújvárosi Hírlapnak. – Azonban a harminckét perc alatt nem szabad azzal foglalkozni, hogy kint vannak a szeretteink, barátaink, a klubunk játékosai és még sok ezren mások. Természetesen a pozitív oldalát, a tőlük áradó energiát, buzdítást meg kell ragadni. Egyébként ha Barcelonában vagy Tokióban játszunk, akkor is elvárják tőlünk a jó eredményt. Csak akkor nem ötezer, hanem húsz magyar szurkoló előtt vízilabdázunk. Nem szeretnék még az érmekről beszélni, persze, én sem akarok a szegedi edzőtábor helyszínére visszamenni, mert az az alsóházi rájátszást jelentené. Viszont nem szabad, hogy az elvárások terhet rakjanak ránk. Nem is foglalkozom vele, nagy közhely, de tényleg csak mérkőzésről mérkőzésre szabad haladni és előre tekinteni. Semmi értelme arról beszélni, mi lesz, ha például a döntőbe jutunk. Majd ha minden úgy alakul, ahogy mindenki reméli, na akkor nagyon lehet örülni és ünnepelni a közönséggel.

Magyarország – Kolumbia 35-4 (8-2, 12-0, 7-0, 8-2)

A mieink csoportellenfelei, Olaszország és Kanada 7-7-re végeztek egymással, Magyarországra Kolumbia ellen papíron egy könnyed mérkőzés várt, a vendégek keretében néhány 18 év alatti játékos is szerepet kapott, sőt 2007-es születésű vízilabdázó is beöltözött a dél-amerikaiaknál.

Az első ráúszást a fehér sapkában játszó magyarok hozták el, a vezetés megszerzése sem váratott magára, Parkes volt eredményes az első támadásból, 1-0. Kivédekezett kolumbiai támadások után a dunaújvárosi Szilágyi is megszerezte az első gólját a tornán, két perc után kettővel mentek a mieink, 2-0, majd Keszthelyi kapott egy gyorsindítást, a rosszul kiúszó kapus mellett elhozta a labdát és az üres kapuba helyezett, 3-0. Vályi négyre növelte a differenciát, majd emberelőnyből Kolumbia szépített, Marin lőtte ki az alsó sarkot, 4-1. A továbbiakban az előző idényt még a DFVE-nél töltő, de a Fradihoz távozó Gurisatti is beköszönt, végül az első nyolc percet 8-2-re nyerték a magyarok. A második negyedben sem vettek vissza a mieink, a fő kérdés az volt, hogy a félidőig meglesz-e mindenkinek a legalább egy szerzett gól, ez két és fél perccel a vége előtt még Gardának és Mahieu-nek hiányzott. Az eredmény ellenére időnként megvillantak a kolumbiaiak, de Magyari résen volt. Gurisatti megúszásával és Rybanska alsó sarokba kikötött bombájával a nagyszünetben 20-2 állt az eredményjelzőn.

A félidőben Gangl váltotta Magyarit, majd kisvártatva Garda is betalált Vályi indításából, 22-2. Ebben a negyedben „csak” hétszer voltak eredménysesek a mieink, de Gangl egy-két védést bemutatva tartotta a hibátlan mutatóját az egyre fáradó Kolumbia ellen. A negyedik játékrész elején Mahieu számára is megtört a jég, közelről vette be a vendégek kapuját ezzel megszerezve a válogatott 28. gólját. A folytatásban Ortega ugyan messziről bevette a magyar kaput, de a különbség folyamatosan nőtt. A magyar női vízilabda-válogatott könnyed, 35-4-es sikerrel nyitotta a budapesti világbajnokságot. Bíró Attila lányai számára szerdán jön a folytatás Olaszország ellen. Kedden férfi válogatottunk is bemutatkozik majd a tornán, Märcz Tamás fiai rögtön egy rangadóval, Montenegró ellen kezdenek.