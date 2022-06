Az Erste Liga 2021/2022-es kiírása borzalmasan alakult az Acélbikák számára, a Fejér megyei alakulat az utolsó helyen zárt a bajnokságban. A vezetőség jelentős átalakításokba kezdett, a folyamatosan erősödő magyar mag mellé északi, finn és svéd légiósósokat szerződtetnek. Ami a keret magyar részét illeti, Varga Arnold és Somogyi Balázs mellé a közelmúltban csatlakozott Sándor Flórián, Horváth Ákos és Török Viktor. Utóbbi kettő jégkorongozóban az a közös, hogy már néhány éve a DAB-ot erősítik. Sándor bár dunaújvárosi születésű játékos, az Erste Ligában a Titánokban mutatkozott be, majd most Debrecenből „tért haza”. Ezek az igazolások is a Fejér megyei klub új írányvonalát képviselik, vagyis, hogy a csapatban a lehető legtöbb játékos rendelkezzen helyi kötődéssel.

Légiós fronton is új érkezőről számolt be a klub, a Dunaújvárosnál folytatja pályafutását Oliver Ödman Hadzinikolic. A 23 éves játékos eddig főként hazájában játszott, az előző szezonban Arlanda Wings HC színeiben 40 találkozón 22 pontot szerzett.