A vezetőedző, Michael Boris újbóli szerződtetésén kívül ezidáig nem jelentett be új érkezőt a Mol Fehérvár FC labdarúgó csapata. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozna a 2021/22-es kiírásában negyedik helyen végzett klub menedzsmentje a gárda acélosításán. Sajtóhírek szerint a Vidi Lengyelországban szeretne csemegézni. Állítólag korábban már ajánlatot tett a lengyel kupagyőztes, Raków spanyol csatárára, Ivi Lopezért másfél millió eurót fizetett volna a Fehérvár – írta a csakfoci.hu a lengyel meczyki.pl oldal értesüléseire hivatkozva.

Ugyanez a portál lebegtette meg, hogy a piros-kékek harcba szálltak a Gdansk támadójáért, Lukasz Zwolinskiért. Zwolinski 29 éves, a most zárult idényben 14 gólt hintett. Korábban futballozott az Arka Gdynia, a Gornik Leczna és a Slask Wroclaw együtteseiben, s másfél éven át erősítette a horvát élvonalban szereplő HNK Goricát is. Zwolinskit a Hapoel Beer Shiva is szívesen látta volna, azonban az izraeliek 650 ezres, és a Vidi 700 ezer eurós vételi ajánlatát is elutasította a Gdansk vezetősége. Azonban a lengyel csatár dolgában a napokban még várható változás – írja a lengyel sajtó.

Mindeközben a Mol Fehérvár FC elkezdi árulni a belépóket a július 21-i Európa Konferencia-liga-rajtra.

A fehérváriak az azeri Gabala FK alakulatát fogadják a második selejtezőkör nyitányán, 19 órakor.

A névre szóló jegyértékesítés június 22-én, délelőtt 10 órakor indul. Az előző szezon bérletesei július 10-ig korábbi helyükre is megválthatják a belépőjegyüket. Amennyiben érvényes, a 2021/2022-es teljes szezonra vagy a tavaszi idényre szóló bérlettel rendelkezik a Vidi-drukker, július 10-ig a bérletes helyére is megveheti belépőjét személyesen, a bérlet felmutatása mellett. Ez idő alatt a többi helyre bárki vásárolhat jegyet, majd július 11-től a felszabadult bérletes helyekre is elindítja a klub a jegyértékesítést a nagyközönség számára is.

Jó tudni, hogy változott az online jegybeszerzés rendszere. Június 1-től az eddig működő MLSZ központi jegyértékesítési rendszer megszűnt. A 2022/2023-as szezontól a szolgáltató, a Jegymester Kft. online jegyvásárlás esetén jegyenként 360 Ft-os kezelési költséget számít fel.

A Mol Fehérvár FC figyelmezteti szurkolóit, hogy érdemes megőrizniük jegyeiket. Ugyanis továbbjutás esetén a második selejtezőkörre belépőt váltó szurkolóknak lehetőséget biztosítanak, hogy a harmadik selejtezőkörre ugyanarra a helyre váltsák meg belépőiket.

Az EKL-rajtig felkészülési mérkőzésekkel élesít a Vidi. Az első edzőmeccset pénteken 17 órától a megyei szomszédvárban vívja meg a Mol Fehérvár, az NB III-as Dunaújváros ellen.