Szombaton rendezték meg az úszók utolsó versenyszámát a Duna Arénában. A nap fő kérdése az volt, hogy 400 vegyesen Hosszú Katinkának sikerül-e dobogóra állnia. A döntőbe az ötödik legjobb idővel jutott be a magyar úszólegenda, így a hazai közönség támogatásával bármi elképzelhetőnek tűnt. A finálé izgalmasan alakult Hosszú számára, a 3-5 hely között versenyzett szinte végig „Katka”, nagy csatában volt a dobogóért, de végül „csak” a negyedik helyen ért célba, A legnagyobb tapsot mégis Hosszú kapta a közel telt házas Duna Arénában, a rutinos sportoló teljesítménye pedig biztató lehet az augusztusi Eb előtt, hiszen a kontinensről egyedül a magyar úszó jutott be a döntőbe.

– Izgalmas verseny volt, persze bosszant kicsit, hogy nem sikerült érmet szereznem. 2010 óta először nem hallgattam zenét versenyszám előtt, a közönséget akartam hallgatni. Mindenki kijött szurkolni, nagyon jólesett. A közönségtől azt kaptam, amit a győztesek szoktak, szuper volt. Jó lett volna felállni a dobogóra, de nagyon megküzdöttem ezért a 4. helyért, kiadtam magamból a maximumot – mondta futama után Hosszú az M4 Sportnak, majd már előre tekintett. – Továbbra is a száz érem a cél, itt egy sem sikerült, négyet valahogy össze kell szednem.

Forrás: Dömötör Csaba / MW

Szombaton a szinkronúszók számára is befejeződött a vb, a fehérvári Szakáll Pannát is a soraiba tudó magyar csapat akrobatikus kűrben volt érdekelt, a 11. helyen zárt a magyar egység. A műúszók programzáróján szép pillanatoknak lehetett tanúja a kilátogató publikum. Franciaország John Lennon ikonikus dalára, az Imagine-re mutatta be kűrjét, majd a szám után először csak a csapatok egy-egy tagja, majd végül mindenki csatlakozott a medence partján a franciákhoz az indulók nemzeti zászlajával. A versenyzők a háború ellen egyfajta megható béketüntetéssel „szólaltak” fel.

Szombat este a férfi vízilabda-válogatott Grúzia ellen zárta a csoportkört. Märcz Tamás együttese talán a vártnál nehezebben, gólgazdag mérkőzésen 18-14-re nyert. Sikerükkel a mieink egyből a negyeddöntőbe jutottak, így hétfőn pihenhetnek Vámosék.

– Megcsillogtatta a grúz csapat az erényeit, talán mondhatom, hogy meg is köszönhetjük nekik, hogy ilyen intenzitással játszottak – értékelt Märcz Tamás a Nemzeti Sportnak a találkozó után. – Rákényszerítenek minket arra, hogy alaposan kielemezzük a játékunkat a következő napokban, és tökéletesítsük a védelmünket. Rengeteg gólt kaptunk attól függetlenül, hogy kicsit más a játékvezetés, mint amit tapasztaltunk a bajnoki idényben, a Bajnokok Ligájában vagy a tokiói olimpián. Nagyon könnyen esnek a kiállítások, ezért oda kell figyelni, hogy elkerüljük ezeket. De nem is emberhátrányból kaptuk a legtöbb könnyű és kellemetlen gólt, hanem inkább a zónavédekezés volt lyukas. Ezért kritikusnak kell lennünk magunkkal szemben.

Vasárnap délelőtt rögtön hazai éremmel folytatódott a budapesti vizes világbajnokság. A magyar váltó a nyílt vízi úszók csapatversenyében ezüstéremmel zárt. A Lupa-tavon zajló versenyen a Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású váltó Németország mögött, célfotóval ért be az olasz egység előtt. A mieink befejező embere Rasovszky volt.

Forrás: Dömötör Csaba / MW

– Egyértelműen éremért jöttünk a hazai közönség előtt, az elmúlt versenyeinken rendre a dobogón végeztünk, így tudtuk, hogy képesek lehetünk rá most is. Szeretjük egymást, egymásért úszunk - nyilatkozta az éremátadást követően Olasz Anna az MTI-nek. – Ha megnézzük a medencés időinket, nem vagyunk annyira jók, viszont Gellért Gábor kitalált egy olyan taktikát, ami fekszik nekünk. Réka és én is gyengébbek vagyunk medencében, viszont bárkinek a lábvizén elúszunk, és erre próbáltuk helyezni a hangsúlyt. Hiába versenyeztem egy olyan lánnyal, aki medencében 30-40 másodperccel jobb nálam, a lábvizén elvagyok és ha ott nincs leszakadás, akkor a fiúk sebessége ki fog jönni.

– Sokat gyakoroltam az elmúlt napokban a célba érkezést. Tudtam, hogy szoros lesz mind a váltó, mind pedig az egyéni verseny. Jó párszor rajtavesztettem már azon, hogy nem jött ki jól a benyúlás. Nekem akartam emiatt itthon is helyezéseket elbukni – mondta a győztes benyúlást elkövető Rasovszky.

Magyarország – Argentína 23-6 (4-0, 7-2, 6-3, 6-1)

A nap zárásaként a magyar női vízilabda-válogatott Argentínával csapott össze a nyolcaddöntőben. A mieink mivel Olaszország ellen 10-9-re kikaptak a csoportküzdelmek során, így nem jutottak egyenes ágon a negyeddöntőben. Vasárnap Argentína volt az ellenfél, a magyar válogatott volt a találkozó toronymagas esélyese, ezt nem tagadta Bíró Attila sem a nyilatkozatokban, a csapat már az Ausztrália elleni negyeddöntőre készült az edzéseken. A kaput ezúttal Gangl Edina védte. Az első ráúszást a szokásokhoz híven Magyarország hozta el, Faragó lövése azonban a felső kapufán csattant. Az első gólra azonban még két percet sem kellett várni, emberelőnyből Rybanska középről lőtte ki az alsó sarkot. Újabb fórban Keszthelyi volt eredményes, majd Gangl védett bravúrral egy távoli próbálkozást, 2-0. A vártnak megfelelően fölényben játszottak a mieink, majd a dunaújvárosi Mahieu által kiharcolt ötméterest Faragó értékesítette, 3-0. Gurisatti is betalált, majd az argentinok emberelőnybe kerültek, azonban helyzet nem lett a fórból.

A második negyed elején azonban már nem hibáztak a vendégek, Leonard mattolta Ganglt, 4-1. Majdnem gyorsan jött a válasz, de Parkes fórban elhibázta a helyzetet, ami késik nem múlik, Faragó már kihasználta a lehetőségét, 5-1. Emberelőnyben közelebb zárkóztak Gerschcovsky révén az argentinok, de Szilágyi gyorsan visszaállította a négygólos differenciát, 6-2. Belejött a DFVE játékosa, szép lövőcsel után ismét betalált Szilágyi, 7-2. A magyar együttes egyre jobban felpörgött, Gurisatti, majd egy szép indítást követően Keszthelyi is eredményes volt, 9-2. Egy perccel a nagyszünet előtt ötmétereshez jutottak a vendégek, de Gangl a kapufára tolta a labdát. Rybanska és Szilágyi is gólt lőtt még a hátralévő időben, így magabiztos, 11-2-es magyar vezetésnél jöhetett a térfélcsere.

Videózás után megadott góllal nyitott Magyarország a harmadik játékrészben, Gurisatti volt a „tettes”. A Dunaújvárosból a nyáron az FTC-hez igazoló vízilabdázó a túloldalon nem vette elég komolyan Leonardot, így az argentinok megszerezték harmadik találatukat is a találkozón, 12-3. Öt a négy ellen Vályi rezgette meg a hálót, majd emberhátrányban Gangl védett, 13-3. Később Gurisatti egy szép megoldással javította apró hibáját, majd Leimeter oldalról bombázott a kapuba, 15-3. A folytatásban Faragó és Leimeter is betalált, 17-5. Az utolsó negyedben már csak az volt a kérdés, hogy az argentinok vissza tudnak-e kapaszkodni a tízgólos különbségre. A válasz nem, a magyar válogatott nem vett vissza a tempóból, Vályi, valamint Máté remeklésével nőtt a differencia, végül 23-6-ra nyert Bíró Attila együttese.

A magyar női vízilabda-válogatottra a legjobb nyolc között Ausztrália vár kedden.