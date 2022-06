Fél évtizede került az Alba Fehérvár utánpótlásába, több korosztályt irányított, tavaly nyáron a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiánál folytatta a munkát. A közelmúltban bejelentette, a bokszolóknál képzeli el a jövőjét, az utánpótlás versenyzők képzésével.

– Három éve ismerkedtem meg Kiliti Ferenccel és Tamással, mint tanítvány, hobbi szinten elkezdtem bokszolni. A profik között bemutatkozó Tomi erőnléti edzője műtét miatt nem tudta vállalni a felkészítését, mivel tudták, hogy edzőként dolgozom, felkértek, vállaljam ezen edzések irányítását. Igent mondtam, olyan jól sikerült a felkészülés és a meccs is – a sportolónk technikai K.O.-val nyert –, hogy én maradtam Tamás erőnléti edzője. Amúgy meglepően sok elem közös a kosárlabda és a boksz erőnléti edzéseiben, de természetesen rengeteg dolognak utána kellett néznem, megtanulni, hiszen tapasztalatom kosárlabdában volt: tizenkét év utánpótlás játékosként, hat év edzőként. A fiatal kosarasok felkészítését az Alba Fehérvár U20/B csapatánál kezdtem vezetőedzőként, továbbá Hegedűs Péter mellett az U14/A-nál dolgoztam, másodedzőként. A következő években irányítottam az U20/A-t majd az U16/A csapatot is, végül átkerültem a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiára, ahol a fiú szakágban az NB II-es, az U18/B és az U11 Párducok csapatának voltam a vezetőedzője.

Kiliti Ferenc és Kiliti Tamás

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Szakvezetőként a legjobb eredménye a 2018-ban, Léván rendezett az EYBL Superfinalon való szereplés az Alba Fehérvár U20-as együttesével.

– A mostani váltás gyorsan jött. Kiliti Ferenccel, a Videoton Box Club vezetőjével rengeteget beszéltünk az utánpótlásról, aminek a vége az lett, hogy papírra vetettük egy akadémia ötletét az év elején, egyedi felépítéssel, aztán meg is valósítottuk. Július elsejétől a Kiliti Akadémia utánpótlásvezetője vagyok, továbbá a Kiliti Promotions bunyósainak erőnléti edzéseit is irányítom. Beépítem az eddig tapasztalt, jó megoldásokat, a rosszakat javítom, fejlesztem. Az alsósoknál kosárlabda, foci, boksz, valamint az esések oktatása is szerepel a programban. Ebben a korosztályban a legfontosabb a képzés, a megfelelő mennyiségű szabadidő és a szülőkkel és testvérekkel töltött idő. A felsősöknél már előtérbe kerül az ökölvívás, de a kosárlabda és focis képzések is megmaradnak. Csak középiskolás korban kezdődik a sportágspecifikus képzés, ahol profi, tehát versenyzői, valamint hobbista csoportra bontjuk akadémistáinkat.

Azt mondja, kosárlabdaedzői pályafutása alatt rengeteget foglalkozott a pályán kívüli élettel a csapat és az egyén szintjén is. „Volt, akit motiválni kellett, vagy segíteni a matek érettségi abszolválásában. A Kiliti Akadémián ezért létrehoztam egy mentor programot, ahol a sportolóink kommunikációs fejlesztésen – érvelési és tárgyalási technika –, valamint interaktív előadásokon vehetnek részt. Jelenleg két profi bunyóssal foglalkozom, valamint én dirigálom az alsósok edzéseit az akadémián.

Antal Balázs rendkívül büszke sógorára, a labdarúgó Nagy Zsoltra, a felcsútiak válogatott futballistája az utóbbi hetekben a lapok címoldalán szerepelt. A nemzeti együttesben döntetlent érő gólt szerzett a németek ellen a Puskás Arénában, majd bombagólt lőtt az angolok elleni, 4-0-ra megnyert, idegenbeli mérkőzésen.

– Ő a húgom férje, természetesen nagyon büszke vagyok rá, remek labdarúgó. Rengeteget dolgozik, hogy jobb és jobb legyen, több gödörből megerősödve jött ki. Mondjuk egy olyan nő mellett, mint a húgom, könnyű dolga van... A viccet félretéve, bízom benne, hogy ez csak az indulás volt, a magasabbra tett léceket is képes lesz megugrani, az egész család szorít neki.