A hazai és külföldi csapatok stadionjaiban ilyenkor már „csend” honol, de a Pancho Arénában a jövő nemzedéke rúgta a bőrt közel egy héten át. Pünkösd hétfőn a 15 éves múltra visszatekintő rangos nemzetközi U17-es torna helyosztóira került sor. A címvédő felcsútiak ezúttal nem jutottak döntőbe, ugyanis vasárnap az A csoport elsőségért menő harcban alulmaradtak a Real Madriddal szemben. A királyi gárda végig komoly nyomás alatt tartotta a PAFC-ot, és De Llanos 18. percben szerzett góljával (a tornán 2X30 perces mérkőzéseket rendeztek) kiharcolta a döntőbe jutást. A Puskás a B csoport második helyezettével, a Flamengóval vívott meg a bronzéremért hétfőn. A brazilok a Dinamo Kijevnek köszönhette a bronzmeccset, ugyanis a kvartettjük elsőségét megszerző - az FTC egykori hátvédje, Szergej Kuznyecov vezette ukránok - 3-2-re verték a tavalyi ezüstérmes Sportingot, és ezzel kedvezőbb helyzetbe hozták a brazilokat.

Sajnos gólt a Real elleni meccshez hasonlóan a Flamengo ellen sem tudott szerezni a Puskás Akadémia. A nagyobbik baj, hogy a dél-amerikaiak hármat is rúgtak, és magabiztosan nyertek a tavalyi hetedik hely után bronzérmet. Már a meccs elején is fölényben volt a Flamengo: Adriel indítása után Jonathan talált be az 5. percben, 0-1. Sorra jöttek a brazil ziccerek, míg a PAFC-nak az első félidőben kaput eltaláló lövése sem volt. Adriel előbb a gólvonalról fejelte fölé a labdát, majd Pécsi Árminnak kellett nyújtóznia a csatár lövésére. A 24. percben Daniel lökete már a hálóba vágódott, egyre csökkentek a PAFC esélyei az éremszerzésre, 0-2. Kiss Márton együttese nem találta a piros-feketék ellenszerét. Leonardo Souza Ramos pedig olyan komolyan vette a taktikai utasításokat, hogy segédei még a mágnestáblát is elővették az ivószünetekben.

Nem volt rossz a játék, és a küzdelem, az azonban rémisztő, és szomorú jelenet volt, amikor Kern Martin a földrerogyott, és hordágyon kellett levinni, majd kórházba szállítani.

A második félidőt dekoncentráltan kezdte a Puskás, másfél perc alatt kétszer is a kapujuk elé kerültek a brazilok. Pécs Ármin többször is nagyot védett, a 37. percben Jonathant akadályozta meg a duplázásban. A 44. percben jött az első hazai lehetőség: Jacsó Dávid löketét ütötte ki a léc alól Joao Lucas. A PAFC hajtott a szépítésért, ennek pedig az volt az ára, hogy a Flamengo veszélyes kontrákat tudott vezetni, az 50. percben megint sakk-matt lett: Pécsi legnagyobb igyekezete ellenére, Felipe Lima a gólvonalról vágta a kapuba a brazilok harmadik gólját, 0-3. A 15. Puskás Suzuki-kupán a címvédő a 4. hellyel kellett, hogy megelégedjen. A Flamengo megtáltosodására (1-1 győzelemmel, döntetlennel, és vereséggel csúsztak tovább a csoportkörből) pedig lehet, hogy a felnőtt gárdájuk vezetőedzője, Paulo Sousa is felfigyelt.

A nap további helyosztóin a hetedik helyért a Sporting 2-0-ra legyőzte a Dac csapatát, az ötödik pozícióban a Panathinaikos végzett, miután 2-1-re nyert a Budapest Honvéd_MFA ellen. A döntő ezekben a percekben zajlik, a félidőben 3-0-ra vezet a Real Madrid.