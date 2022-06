A helyzet egyszerű volt, a feladat nem: a felcsútiaknak az eddig az összes résztvevő közül a legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtó Real Madrid fiataljait kellett legyőznie a döntőbe jutásért a csoportmeccsek utolsó napján - írja a PAFC honlapja. A királyiak, akárcsak eddigi összes meccsükön, rendkívül domináns futballt mutattak be az első tíz percben, Iker Gil lövésénél bizony Pécsi Ármin bravúrjára volt szükség, hogy ne kerüljenek a magyarok hamar hátrányba az agilis spanyolok ellen. Negyedóra elteltével percben Ásványi Domonkos önfeláldozó mentésének tapsolhattak Babacar Diocou helyzeténél, de kérdés volt, meddig bírja a PAFC a madridiak nyomását. Az ivószünet után jött is a fehérek gólja, a 18. perc legelején egy szép kombináció után a Hugo De Llanos ballábas lövése talált utat a kapuba (1–0).

Az első félidő képe alapján egyértelmű volt, hogya folyatásban csakis kontratámadásokkal lehet keresnivalója a felcsútiaknak, ám a vendégcsapat erőteljes letámadása mellett nehéz volt kiszabadulni a szorításból, ráadásul kétszer kellett volna bevenni a madridi kaput, hiszen jobb gólkülönsége miatt a döntetlen a Realnak kedvezett. A második félidő is Real Madrid-helyzettel kezdődött, ám De Llanos nem tudta megduplázni csapata és saját góljai számát, mert az öt és felesről a kapu fölé lőtt. Kisvártatva Alejandro Moya oldalról, szabadrúgásból célozta meg a kaput – nem sokat tévedett. A 40. percben Kapus Barnabás kapott ígéretes indítást a leshatáron, ám sikerült előle tisztáznia Rubén Montero kapusnak. A csereként bejött mozgékony center két perccel később is helyzetbe került, de éles szögből leadott lövését sikerült blokkolniuk a védőknek. A hajrában Iker Gil is megvillant a királyiaknál, de hiába kapott nagyszerű labdát De Llanostól, jobbal a bal kapufa mellé lőtt. Ezzel a találkozó érdemi része le is zárult, így sikerével a madridi gárda került a döntőbe, ahol a Dinamo Kijev vár rá – a felcsútiak a bronzért a Flamengóval vívnak meg hétfőn délután.

XV. Puskás–Suzuki-kupa, A-csoport

Real Madrid CF–Puskás Akadémia 1–0 (1–0)

Gól: De Llanos (18.)

Real Madrid: Montero (kapus); Pera, Moya (Ramón, 48.), Espinola, Baixauli, Diocou (Mascaró, 47.), De Llanos, Fortuny (Hernández, 48.), Moreno, Serrano, Gil (Maya, 54.)

Puskás Akadémia: Pécsi; Korodi (Retter, 55.), Ásványi, Major, Markgráf (Kundrák, 48.), Kern, Dusinszki, Vékony (Hegedüs L., 55.), Vajda R., Piscsur (Kapus, 31.), Svilar (Kun, 42.).

Vezető képünk illusztráció!