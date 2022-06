A fehérváriak számára az életben maradás volt a tét kedden este Vasban, ugyanis a párharc első két meccsét a nyugatiak nyerték. Az elsőt múlt szerdán, 88-78-ra az Aréna Savariában, a másodikat szombaton, 74-72-re az Alba Regia Sportcsarnokban. Bár mindkétszer nyílt esély az Alba előtt, ám az utóbbi három év hazai egyeduralkodója végül jobbnak bizonyult. A hétvégén, Fehérváron is remekül játszó Benke triplájával indult a harmadik elődöntő, Fakuade közelről válaszolt, Davis középtávolijával pedig már az Alba vezetett. Nem sokáig, mert Golomán triplája a gyűrűbe hullt, erre Vojvoda válaszolt mesterien. Lukács is jól tüzelt kintről (6-10), Keller Ákos révén közelített a házigazda, ismét meglógott a vendég, de az öröm nem tartott sokáig, Benke és Somogyi megmozdulásával a hazaiak voltak előnyben. Lukács zsákolt, Omenaka értékesítette ziccerét, a túloldalon Barac is megszerezte első pontjait, rögtön hármat, 17-17. Somogyi trojkájának örültek a hazai hívek, az ellenakciónál Stark volt eredményes, az első negyedet 20-19-es eredménnyel zárták a felek. Szabó Zsolt triplájával a gyorsan visszavette a vezetést a vendég, felváltva estek a kosarak. A hazaiak ásza, Perl ugyan belelendült, a fehérváriak szűken vezettek, ám a sárga-feketék gyorsan válaszoltak, Clark büntetőivel 29-29-re alakult az eredmény, Kovács Benedek hármasával pedig három ponttal meglógtak. A vendégeknél Davis, a hazaiaknál Clark ügyeskedett, a múlt hétvégi, Gáz utcai meccs nyerő embere, Váradi első büntetőjét kihagyta, a második értékesítette, Pongó hármasával egy pontra zárkózott a Fehérvár, Milos Konakov időt kért. Ez hatott, főként Perl, valamint Váradi is magabiztos volt, hirtelenjében közel tíz ponttal, 45-36-ra meglépett a házigazda, a koronázóvárosiak trénere, Matthias Zollner időt kért. Lukács és Pongó kosarával kapaszkodott, öt pontra jött az Alba, sőt, Vojvoda sarokból elengedett hármasával két pontra érkezett a Fejér megyei alakulat, megint időt kért Konakov, 45-43-nál. Vojvoda egyenlített, azonban az utolsó két momentum a hazaiaké volt, az első félidőben nem hibázó Kovács két középtávolija zárta az első húsz percet, 49-45.

A nagyszünetet követően Golomán a sarokból hármast hintett, majd a túloldalon adott sapkát a zsákolni készülő Lukácsnak. A következő akciónál Lukácsot Perl csak szabálytalanul tudta megállítani, a sértett bedobta büntetőit, hét ponttal meglógott a Falco, Vojvoda jóvoltából csökkentette a különbséget a vendég. Váradi triplájára ismét Vojvoda reagált duplával, a fehérvári csapatkapitány tartotta meccsben a kék-fehéreket. A legutóbb, Fehérváron nulla pontot jegyző Lenzelle Smith a 25. percben szerezte első pontjait, büntetők nyomán, aztán Davis és Stark is beköszönt, Konakov időt kért, 58-57. Vojvoda remekelt, átvette a vezetést az Alba, a túlsó palánknál Perl nyújtott rendkívülit, a két játékos látványos dobópárbajt vívott ezen időszakban, fél óra után 70-68-ra vezetett a Falco. Hatalmas volt a harc, szűken vezetett a határszéli brigád, Perl szemsérülést szenvedett, de rövid kezelés és pihenés után visszatért, Lukács kapta el a fonalat, előnybe került a Fehérvár (72-73), hullámzott a meccs, a fehérváriakon látszott, az életükért küzdenek. Vojvoda kiválót nyújtott, Stark szintén, előbb triplát dobott, majd betörés után kulcsfontosságú duplát, nyert az Alba. Folytatás pénteken, Fehérváron.

JEGYZŐKÖNYV

Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Alba Fehérvár 83-85 (20-19, 29-26, 21-23, 13-17)

NB I-es rájátszás, elődöntő, 3. mérkőzés, Szombathely, Aréna Savaria, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Praksch Péter Árpád, Goda László (Gincsai János Péter)

Falco KC: Váradi 8/3, Somogyi 7/3, Benke 7/3, Golomán 10/9, Keller 6, csere: Perl 22/3, Clark 4, Kovács B. 7/3, Barac 12/3, Hawkins -. Vezetőedző: Milos Konakov

Alba Fehérvár: Pongó 9/3, Vojvoda 25/12, Lukács 13/3, Fakuade 4, Davis 9, csere: Stark 15/3, Takács -, Smith 2, Szabó 3/3, Omenaka 5. Vezetőedző: Matthias Zollner