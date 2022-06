A székesfehérvári vívó nem is akármilyen viadalon utasította maga mögé 130 vetélytársát. 2022/23-as, azaz a jövő szezonra tartottak előválogatót Pécsett. A Magyar Kupa-forduló rangsorolta a fiatalokat, az előválogatón legjobban szereplő párbajtőrözők nagy eséllyel helyet kaphatnak a korosztályos válogatottban. A Honvéd Szondi SE vívója stabil tagja a junior válogatottnak, sőt, idén már felnőtt világkupákon is pengét ragadott, azonban ha egy fiatal viadalt nyer, tovább erősírti pozícióját.

Az írásbeli érettségit már letudó, a szóbeli megmérettetésekre készülő Kovács félre tudta tenni gondolataiban a tanulnivalókat, s végig összpontosított a pást kihívásaira. A csoportot simán nyerte, majd a táblaküzdelmek első köréből mérkőzés nélkül, erőnyerőként lépett tovább. A 64 között a BHSE-s Kiss Donátot győzte le 15-5-re, majd a 32-es táblán a pécsi Farkas Bulcsút búcsúztatta 15-10-es győzelemmel. A nyolcaddöntőben a BVSC kiválóságát, Kó Benedeket verte a fehérvári vívó 15-8-ra. A négy közé jutásért vívott asszóban a tatai Keresztes Ádám sem tudta megnehezíteni Kovács Geri dolgát, 15-6. Az elődöntőt is simán nyerte Kovács, 15-4-re lépte le Balázs Bencét (MTK). A döntőben aztán Pelle Domonkossal (BHSE) csapott össze, s a finálé feszültsége, no meg a csarnokban uralkodó rekkenő hőség sem emésztette fel a szondis vívó erejét, 15-10-re hozta a mindent eldöntő asszót. Végeredmény: 1. Kovács Gergely (Honvéd Szondi, edző: Kovács László), 2. Pelle Domonkos (Honvéd), 3. Balázs Bence (MTK) és Somody Soma (MTK), 5. Horváth Ádám (FTC), 6. Hirtling Márton (Honvéd) és Keresztes Ádám (Tata), 8. Mező István (Debreceni Sportcentrum).

Természetesen a hölgyek sem töltötték pihenéssal a Magyar Kupa fordulót. Ők is előválogatóztak, 108-an léptek pástra, s a nagy melegben Salamon Réka nem tudta a legjobb vívását hozni. A Honvéd Szondi SE párbajtőrözője a csoportküzdelmek során még brillírozott. A 64-es táblán folytatta a csatározásokat. Bogdán Orsolyát (DVE) 15-7-re, Kiss Pannát (BVSC) 15-9-re győzte le. A 16 között klubtársával, Kiss Emmával találkozott, szoros asszóban 14-11-re nyert. A negyeddöntőben aztán Gachályi Gréta (AVA) állította meg Salamont, rendkívül szoros csatában, 15-13-ra nyert a szintén korosztályos válogatott Gachályi. Salamon Réka végül a hetedik helyen zárt, a hölgyek előválogatóját az MTK vívója, Wimmer Dorina nyerte.

A fiatalokra az idei szezon zárásaként a hétvégén újabb előválogató verseny vár, a nyáron már csak a felnőttek viaskodnak az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon.