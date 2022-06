A bronzért vívott küzdelem első, hétközi összecsapásán félidőben 44-42-re még a kecskemétiek vezettek, aztán iramot váltott az Alba, végül magabiztosan nyert, 90-70-re. Szombaton a Messzi István Sportcsarnokban randevúztak az együttesek, a küzdelmek az egyik fél második sikeréig tartanak, a koronázóvárosi kék-fehérek érthetően szerették volna letudni a szezont, a kecskeméti lilák pedig jelezték, nem adják fel, kedden szeretnének ismét Fejérbe látogatni, mindent eldöntő ütközetre.

Másfél percen át nem esett kosár a bronzcsata második felvonásán, a Messzi István Sportcsarnokban, mindkét fél elrontotta első két akcióját. Aztán Vojvoda sikeres betörése után előnyhöz jutott a Fehérvár, a túloldalon Jaramaz köszönt be, Shaheed Davis ziccere után 2-4 állt a táblán. Nemanja Jaramaz a folytatásban sem tétlenkedett, a vendégeknél Vojvoda volt megint eredményes, Ivkovic duplájával először vezettek a hazaiak, 8-7. Vojvoda büntetői szokás szerint célba értek, Davis is ügyeskedett, a túloldalon Wittmann Krisztián kétszer talált be kétszer, középtávolról. A fehérváriak mindig elléptek 2-3 ponttal, a hazaiak azonnal reagáltak, Smith két büntetője, majd Stark két kosara után 12-16-ra alakult az állás, Davis és Smith leült pihenni, érkezett Szabó és Takács Milán, Matthias Zollner forgatta csapatát. Stark újabb két, hálóba hulló büntetője után a hazaiak trénere, Forray Gábor időt kért, az első negyed vége előtt két perccel, 12-18. Omenaka a korábbi meccseken ritkán hibázta el kedvenc specialitását, az izomból zsákolást, ezúttal tévesztett, azonban a következő akciónál már a gyűrűbe küldte a labdát két méterről, a palánk segítségével. Egyre inkább elléptek az albások, Stark lerohanást követő, két ziccere zárta az első negyedet, tízzel megléptek a vendégek, 14-24. A szerdán, Fehérváron remekül teljesítő Tóth Barna kétpontosával közelítettek a hazaiak, Szabó Zsolt hármasával tízen túlra kerültek a látogatók, akik a folytatásban is őrizték ezt a különbséget. Kecskeméti kosárra azonnal feleltek, aztán Davis megmozdulásaival 22-37-re módosult az állás, Ivkovics Milán két kosarával próbált nem leszakadni a házigazda. A fehérváriak mindent bedobtak, Davis hármassal, Smith duplával jelentkezett, minden jel arra mutatott, elmegy a hajó, Forray Gábor időt kért az első félidő zárása előtt öt perccel, 24-42. Ez rövidtávon hatott, Kucsera is, Wittmann is szórt egy mintaszerű triplát, azonban Jaramaz távoli dobása kiperdült. Wittmann középtávolról, Kiss Dávid közelről volt eredményes, meg is jött a hazai drukkerek hangja, 34-42. Wittmann tartotta az ütemet, Karahodzic is elkapta a fonalat, öt pontra zárkózott a vendéglátó, Vojvoda csak egyik büntetőjét dobta be, Wittmann viszont nem rontott a mezőnyből, félidőben 41-45 állt a táblán.

Felváltva estek kosarak, aztán Lukács pontjaival, hattal meglépett az Alba, Jaramaz és Karahodzic meccsben tartotta együttesét, Lukács zsákolt, a túlsó palánknál Karahodzic menetrendszerűen értékesítette ziccerét, Wittmann hármasa nyomán pedig időt kért Zollner, 53-56. Hatalmas volt a harc a palánk alatt, komoly offenzívát indított, Milutinovic hármasával és Ivkovic kettesével egy pontra jött a KTE, Szabó Zsolt trojkájával négy pontra hízott a vendégek előnye, aztán Stark is eredményes volt, fél óra elteltével 58-65-ra álltak az együttesek. Pongó eladott labdája nyomán Milutinovic dobhatott ziccert, hibázott, a következő akciónál Wittmann nem rontott, sőt, a fehérvári születésű irányító a későbbiekben is remekelt, palánkos hármasa után átvette a vezetést a KTE, Zollner időt kért, a meccs vége előtt nyolc perccel, 67-65. Smith egalizált, Pongó révén már az Alba vezetett. Lukács kosara nyomán Forray időt kért, nem adta fel a KTE, Vojvoda hármasára Milutinovic reagált kintről, erre Vojvoda megint dobott egyet, 73-76. Aztán még egyet, Forray időt kért, a vége előtt három perccel, Vojvoda nem rontott a folytatásban sem, amikor a hazaiak Milutinovic triplájával lőtávolon belülre kerültek, Vojvoda újra eredményes volt messziről. A vége előtt másfél perccel tízre hízott a különbség, Kucsora is jelezte, ő is képes távolról betalálni, bár vesztettek, nem tudtak érmet szerezni, a hazai drukkerek a záró minutumban állva tapsolták csapatukat, számukra a 4. hely is hatalmas bravúr. Bronzérmes a Fehérvár, amely novemberben a 11. helyen tanyázott a tabellán, innen jutott dobogó legalsó fokáig.

JEGYZŐKÖNYV

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár 81-88 (14-24, 27-21, 17-20, 23-23)

NB I-es rájátszás, bronzmérkőzés, 2. mérkőzés, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 1300 néző, vezette: Kapitány Gellért, Goda László, Farkas Gábor (Téczely Tamás)

Kecskemét: Tóth Barna 3, Jaramaz 7/3, Milutinovics 9/9, Kucsera 8/6, Karahodzsics 20, csere: Wittmann 23/9, Ivkovic 8, Kiss 3, Tóth Balázs -, Botka -, Takács E. -. Vezetőedző: Forray Gábor

Alba Fehérvár: Pongó 2, Vojvoda 19/12, Smith 17, Lukács 9, Davis 15/3. Cserék: Stark 12, Takács Milán 3, Szabó 9/9, Omenaka 2, Balsay -, Kass -, Góbi -. Vezetőedző: Matthias Zollner