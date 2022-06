Bár két idény között állunk, a munka nem állt meg Dunaújvárosban, ugyan a korosztályos és a felnőtt válogatottak nélkül, de folyamatos a munka a Fejér megyeieknél. A múlt hétvégén egy nemzetközi tornán szerepelt Mihók Attila együttese.

– A bajnokság utáni átmeneti, alapozó időszakban vagyunk, ahol elsősorban a fizikális felkészülés dominál napról napra – nyilatkozta lapunknak a DFVE vezetőedzője. – Adódott egy lehetőség ezen a LEN nemzetközi válogatott tornán a dél-afrikai csapat visszalépésével. Beugrottunk a helyükre, hiszen ez egy rendkívül jó lehetőségnek tűnt a számunkra. Egyrészt a felkészülésnek adtunk egy rövid távú célt, másrészt picit kimozdítottuk magunkat a mindennapokból és belepottyantunk egy kis versenyhelyzetbe. Nagyon pozitív hozzáállással sikerült végigcsinálnunk a tornát, mindenki boldog volt, hogy nem a konditeremben vagy az uszodában kell róni a hosszokat, hanem a vízilabdának a legélvezhetőbb részét, a mérkőzést tudtuk előtérbe helyezni.

Forrás: Árvai Károly/MW

A dunaújvárosiak Írországot (20-5), Ausztriát (18-5), Anglia fehér csapatát (16-5), Baszkföldet (16-6), majd a döntőben az angolok másik, piros jelzésű, erősebb gárdáját 13-5 arányban múlták felül. Az eredmények önmagukért beszélnek, a fiatal újvárosi csapat magabiztos tornagyőzelemmel zárt.

– Nagyon jó visszaigazolás, hogy a második vonalban lévő felnőtt válogatottak ellen gyakorlatilag levédekezhetetlenek voltunk. Erős fizikumú csapatokkal néztünk szembe, jó posztjátékosokkal és lövőkkel, de a sebességük a miénk alatt van. Alapvetően úgy érzem, hogy a most formálódó jövő Dunaújvárosa nagyon dinamikus, gyors csapattá nőheti ki magát.

A csehországi megmérettetésen az egyéni elismerésekből is kijutott a DFVE játékosainak. A friss igazolás, az Egerből érkező Dobi Dorina gólkirály lett, míg Maczkó Lillát a torna legjobb kapusának választották.

– Dorina a gólkirálya lett a tornának, de ha nem gólkirálya lett volna, akkor a legjobb játékosnak őt választották volna. Nagyon stabil teljesítményt nyújtott, beleillett abba a képbe, amit elképzeltünk a jövővel kapcsolatban, egy mozgékony, gyors gondolkodású, jó indulósebességű játékos remek lövőkészséggel. A hat-hat elleni játékrendszerekben még kicsit nyitni kell a perifériáját, de erre is kiváló alkalom volt ez a torna, hogy már most el tudtunk kezdeni közösen gondolkodni és meghatározni azokat az irányokat, amelyek a jövőben még a fejlődésre adhatnak lehetőséget. Mellette a Kardos ikrek hoztak fiatalkoruk ellenére kimagasló teljesítményt. Mucsy Mandula, aki már a felnőttek között is alapember, ő is dominált az egész tornán. Illetve, aminek nagyon örültünk Maczkó Lilla formája volt, aki elsőéves felnőttként még kereste önmagát Dunaújvároson belül. Ezen a tornán bár picit könnyebb feladatrendszert kellett megoldania, de hibátlanul lehozta a feladatát, stabil volt, el is hozta a legjobb kapus címet.

Amíg a dunaújvárosi csapat tornán szerepelt, a felnőtt női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila keretet szűkített a budapesti vizes világbajnokságra készülő gárdánál. A névsorban továbbra is megtalálható Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Szilágyi Dorottya, Mahieu Geraldine, valamint a DFVE-ből beválogatott, de azóta az FTC-hez igazoló Gurisatti Gréta. A mieink számára június 20-án kezdődik el a budapesti világbajnokság, a magyarok az A csoportban kaptak helyet Kanada, Olaszország és Kolumbia társaságában. Bíró Attila együttese a fővárosi központból kiszabadulva múlt héten Veszprémben, a napokban pedig Szegeden készül a megmérettetésre, a programban szerepel az Egyesült államokkal való közös gyakorlás is.