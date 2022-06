A Puskás Akadémia csapata két győzelemmel indított a nívós nemzetközi U17-es tornán: csoportjában a DAC ellen 2-1-re fordított, majd legyőzte a Panathinaikoszt 1-0-ra. A döntőbe jutás nem sikerült, 1-0-ra alulmaradtak a későbbi végső győztes Real Madriddal szemben. Sajnos a vége sem alakult jól, a Flamengo hengerelt a bronzmeccsen, így a 4. helyen zártak.

– Az első mérkőzésen görcsösen kezdtünk, kevésbé voltunk nyugodtak. Meccsről meccsre javultunk, a Panathi­naikosz ellen már higgadtabbak voltunk, gördülékenyebbé vált a játékunk. A Real ellen kellett egy félidő, míg sebességben, gondolkodásban felvettük a versenyt. A bronzmeccsre kicsit elfáradt a társaság. Egyik szemem sír, a másik nevet, de összességében jó szájízzel emlékezem, mivel olyan nemzetközi tapasztalattal lettünk gazdagabbak, ami ritkán adatik meg – közölte Kiss Márton vezetőedző.

A torna álomcsapatába négy felcsúti került be: a kapus Pécsi Ármin, Korodi Kevin védőként, Kern Martin és Dusiszki Szabolcs középpályásként. Utóbbi duplával nyitott a DAC ellen, majd a Pana ellen is betalált. Kérdésünkre Kiss Márton elmondta, a székelyudvarhelyi származású csapatkapitány az egész szezonban fejlődött, a hálóőr pedig már a tavalyi tornán is bizonyított az idősebek között.

– Szabi nagyon jó mentalitású, alázatos, jó munkabírású játékos. Gyorsan és könnyen tanul meg dolgokat, és nem rest érte dolgozni. Nagyon jó példát mutat, de ez az egész csapatról elmondható. Ármint aligha kell bemutatni, kivételes tehetség, korosztályos válogatott, és már a tavalyi tornán is bizonyított. Az első csapat keretéhez is tartozott a szezonban. Nagyon büszke vagyok a srácokra, rengeteg melót tettek az egész szezonba. Nemzetközi szinten is képesek voltak felvenni a versenyt. Büszke vagyok a stábom munkájára is – zárta értékelését Kiss Márton.

Ijesztő volt, amikor a bronzmeccs első félidejének végén Kern Martin a földre rogyott! A középpályást fejen találta a labda, agyrázkódással szállították kórházba, már jól van.

A tornát százszázalékos teljesítménnyel a Real Madrid nyerte – ötödször. A Dinamo Kijev a 2., a Flamengo a 3. helyen végzett. A további helyezettek: 4. PAFC, 5. Panathinai­kosz, 6. Bp. Honvéd-MFA, 7. Sporting, 8. DAC.

A torna gólkirálya négy találattal De Matos lett (Sporting), a legjobb játékossá Pol Fortunyt (Real Madrid) választották, a torna legjobb kapusa címet pedig a szintén madridi Ruben Montero érdemelte ki.