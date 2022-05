A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség Csákváron, a Tersztyánszky Ödön Sportközponthoz invitálja közös sétára, eszmecserére vasárnap a nordic walking megyei szerelmeseit. Az eseményt Czene Attila olimpiai bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke nyitja meg. A program délelőtt 11-től 15 óráig tart. – A gyaloglás egészségmegőrző hatásait nem kell különösebben ecsetelni, de azt érdemes elmondani, hogy mindössze 30 perc séta javítja a szív és az érrendszer fittségét, erősíti a csontokat, csökkenti a felesleges testzsírt, növeli az izomerőt és kitartást, ezáltal sok súlyos betegség kialakulása megelőzhető – jegyezte meg Parall Bálint, a FEMSZISZ elnöke. – Ráadásul nem kell hozzá speciális felszerelés, minden életkorban és évszakban művelhető.

Nem véletlenül egyre népszerűbb Fejér megyében, tömegesítésében oroszlánrészt vállal a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség, mondhatni, a civil szervezetnek védjegyévé, fő profiljává vált ezen szabadidős tevékenység felkarolása. A Székesfehérváron már jól működő és bejáratott rendszert szeretnénk egész Fejér megyére kiterjeszteni, egyre több települést bevonni a vérkeringésbe. Ugyanis a bottal gyaloglásnak az egészség megőrzése mellett fontos szerepe van a közösségépítésben is. Rácalmáson például van egy összetartó közösség, ők már 2008 óta, heti rendszerességgel szerveznek gyaloglásokat. A Magyar Szabadidősport Szövetség NOWA Programjának keretében pedig kampányjelleggel most Seregélyesen, Csákváron és Iváncsán vannak időszakos foglalkozásaink. Ezeket szeretnénk fejleszteni, további településeket is bevonni a programba. Csákvár polgármestere, Illés Szabolcs a hétvégi esemény kapcsán elmondta, minden sporttal kapcsolatos eseményt örömmel támogat a település.

„A jelenünk különösen erős, a városban elhaladt két országútikerékpáros-körverseny, a Giro d’Italia mezőnye; szerdán innen indult a Tour de Hongrie, vasárnap pedig a skandináv gyaloglók randevúznak a Vértesben.”