Az idei első szabadtéri megmérettetés összegzése: öt aranyérem, két ezüst- és egy bronzmedál az Alba Regia Atlétikai Klub Utánpótlás Akadémia termése.

Nem maradt el tehát a várakozásoktól az ARAK, a váltófutó országos bajnokságon rendre kiváló egységet alkotnak a fehérvári nyargalók. A legfiatalabbak az „Atlétika Világnapja” alkalmából 8x50 méteres váltókkal kezdtek. A sprinter, Szabó Dániel, valamint Skoumal Péter által felkészített U12-es csapatok a harmadik és az ötödik helyen végeztek.



Az U20-as 4x100 méteres staféták egyaránt aranyérmesek lettek. Az ARAK női egysége a Gimesi Kata, Mohai Regina, Gombolai Nóra, Szabó Gréta összeállításban lett bajnok. A férfiaknál a Csornai, Blaumann, Tatai, Bolla felállásban, 42,07-es kiváló idővel utasították maguk mögé a mezőnyt a fehérváriak. Az U18-as fiúk a Czéh, Mészáros, Kerék, Trenka alkotta kvartett ért célba elsőként, 43,47-es időt sprintelve. Az U16-os fiúk, a Tatai, Balázsik, Varga, Ódor négyes 45,25-ös idővel nyert bajnoki címet. Az ötödik fehérvári aranyat az U20-as női 4x400-as váltó szállította. A Grubits, Szabó, Gombolai, Mohai nevével fémjelzett staféta négy percen belüli időt repesztve állhatott a dobogó tetejére. A bajnokcsapatok edzői: Borsányi Zoltán, Olasz Tamás, Varga Tamás és Tölgyesi Előd. Az U18-as fiúk majdnem dupláztak. A rövidebbik sprintváltó után a másik olimpiai számban, 4x400 méteren a Czéh helyett Kovács Kristóffal felálló csapat második lett. Az U18-as lányok is ezüstöt nyertek, 4x100 méteren értek be másodikként. A Tárkányi, Ritter, Antal, Langmár négyes a második legjobb idővel került a döntőbe, ahol idejüket tovább javították, helyezésüket megerősítették. Az U20-as, 4x100-as bajnok fiú csapat a négyszer egykörös távon is helyt állt. Végig kiélezett küzdelemben viaskodtak, a befutó Bolla hatalmas hajrát produkált, a harmadik helyre hozta be a junior egységet. Éppen lecsúszott a dobogóról az U14-es lányok 4x100-as, valamint az U18-as lányok 4x400 méteres csapata, a negyedik helyen zártak. Ötödik helyen ért célba az U16-os fiúk 4x300 méteres, hatodikon pedig az U16-os lány 4x300-as csapata. Az U14-es lányok 4x600 méteres távon lettek hetedikek.



A kecskeméti viadal legeredményesebb egyesületének bizonyult az ARAK Up. Akadémia.