Édesanyja kérte meg, hogy ebben az évben ne versenyezzen testépítésben, inkább legyen többet a családdal, és pihenjen is végre. A pihenés szó ugyanis az elmúlt években nem nagyon létezett a sportoló szótárában, ez pedig rányomta a bélyeget az eredményeire, a magánéletére, valamint a munkájára is. Ő is úgy érezte megakadt, új impulzusokra van szüksége, ezért egyetértett édesanyjával. Persze a sport, és az edzés az élete szerves része, és továbbra is ez tölti ki a mindennapjait, de a testépítő versenyek idén nem szerepelnek a naptárjában. Tudjuk azonban, hogy egy sportolónak szüksége van a visszajelzésekre, hogy összemérhesse tudását a többi versenyzővel. Így jött képbe az erőemelés, és a kiskunfélegyházi Nyárindító Kupa.

- Tinédzser koromban erőemeltem, ifjúsági bajnokságokon is jártam, szóval nem idegen tőlem ez a világ. Mentálisan könnyebb egy ilyen versenyre készülni, ez is fontos szempont, de új edzésmódszerekkel is kecsegtet. Január óta készülök tudatosan a fekvenyomásban való versenyzésre, később a másik két fogásnem (guggolás, felhúzás) is csatlakozik. Az edzésmódszerekben keresendő a legfőbb különbség, hiszen a kidolgozottsággal szemben, az erőnövelés kerül előtérbe. Jelenleg egy orosz erőedző programját követem, ahol 1 és 5 közötti ismétlésszámban, százalékban meghatározott rendszer szerint dolgozom.

És, hogyan is kell elképzelni egy ilyen versenyt?

- Ha a fekvenyomást nézzük mint gyakorlatot, akkor az egy ismétléses maximum teljesítményt kell nézni. Tehát a legnagyobb súly, amibe egyet bele tud az egyén nyomni. Három próbálkozás van, a súlyokat csak növelni lehet, visszafele nem kérhetünk már, ha esetleg sikertelen az első nyomás. A nyomást bírói vezényszavak segítik (start,press,vissza).

Szilágyi elsődleges célja a 200 kg-os nyomás teljesítése versenyhelyzetben. Ez hosszútávú cél, de fél éves időintervallumban gondolkozik. Ez a verseny pedig egy erőfelmérő számára, hiszen a technikát és a versenyhelyzetet is szoknia kell még. Rengeteg kiváló, több éve versenyző ellenfél vesz részt itt, ő pedig közel 10 éve nem lépett ilyesféle színpadra. Üde frissítés lesz ez a megpróbáltatás a fehérvári testépítő sportkarrierjében.

A verseny eredményétől függetlenül is tervez indulni a jövőben hasonló megmérettetéseken.

- Fejlődni szeretnék, erősödni, stabilabb alapokkal rendelkezni, mire újra diétázni kezdek, emellett élvezem is nagyon az egészet, mivel erősödik a test, és a szellem is. Mindenkinek ajánlom az erőemelés bármely válfaját, az a véleményem, ha olyan súllyal küzdünk meg amitől félünk, nemcsak testileg leszünk erősebbek.