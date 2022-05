A vendégeknél ezúttal is Vojvoda volt a nyerő ember, a végjátékban szerzett kulcsfontosságú tripláival, a találkozón 16/9 ponttal jelentkezett.

– Nagyon fontos győzelmet arattunk, úgy jöttünk Sopronba, hogy megpróbáljuk elvenni az SKC-tól a pályaelőnyt. Ismerjük őket, ahogy ők is minket, tudtuk, hogy hazai pályán nagyon jól játszanak, képesek dominálni, de a szerdai mérkőzésen megmutattuk a karakterünket. Küzdöttünk, harcoltunk, helyenként jól is játszottunk. A rendes játékidőben már a kezünkben volt a meccs, azonban sok büntetőt hagytunk ki, illetve a végén oda kellett volna ütni, nem tettük, aztán a dudaszó előtt, hárompontos előnyünknél Myers dobott egy hárompontost. A hosszabbításban keményen küzdöttünk, úgy gondolom, a mérkőzés összképét tekintve megérdemelten győztünk. Semmi nem történt, 1-0 ide, immár a szombati, fehérvári derbire koncentrálunk.

A hazaiaknál az amerikai magasember, Quincy Ford 10 pontot gyűjtött, akadtak jó megmozdulásai. – Tudtuk, hogy kemény párharc lesz. Sajnos veszítettünk, jól fel kell készülnünk a szombati összecsapásra. Sok hibát vétettünk, főleg az eladott labdák tekintetében, ebben mindenképpen javulnunk kell a hétvégi mérkőzésen.

Matthias Zollner, a fehérváriak trénere érthetően jó hangulatban értékelte az első negyeddöntőt. – Büszke vagyok arra, ahogy küzdöttünk. Kiélezett mérkőzés volt, az döntött, hogy ki akarja jobban a győzelmet. Gratulálok a Sopronnak is, mert ők is kitették a szívüket a pályára. Myers hárompontosa őrült dobás volt, úgy esett be, hogy jól védekeztünk ellene. A ráadásban sem adtuk fel, visszajöttünk a meccsbe, behúztuk a győzelmet. A rájátszás nem sprint, hanem maraton, az első nyolc kilométert lefutottuk, de hátravan még harmincnégy.

Kostas Flevarakis, az SKC szakvezetője szerint bár az Alba győzött, tanítványai is megérdemelték volna sikert.

– Jó meccs volt, amit mi is megnyerhettünk volna. Ha lett volna még egy jó dobásunk, egy extra büntetőnk, vagy eggyel kevesebbet hibázunk védekezésben, más a végeredmény. Két célunk volt a szerda kapcsán, az egyik az, hogy jobban figyeljünk a labdára, mégis sok pontot ajándékoztunk eladott labdák és gyorsindítások nyomán. A lepattanózásban szintén alulmaradtunk. Korábban is mondtam, nem tudom, mennyire fontos a hazai pálya, hiszen az Alba másodszor nyert itt, mi is nyertünk náluk. Ezért mondom azt, a hazai pálya számít, de nem jelent mindent.