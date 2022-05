Jégkorong 32 perce

Több fehérvári jelöltje is van az MJSZ díjainak

A Magyar Jégkorong Szövetség idén is kijelölte a 2021/2022-es évad díjainak jelöltjeit. Az elmúlt évekhez hasonlóan fehérvári jelöltből ezúttal is akad már az első néhány kategóriánál is.

Beke Zsombor Beke Zsombor

Forrás: MW-archív / Árvai Károly

A legjobb három utánpótlásedző közé bekerült Rastislav Ondrejcik is, aki az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia U18-as együttesét irányította az előző szezonban. A 49 éves szakember 2011 óta dolgozik Székesfehérváron, az idei korosztályos bajnoki fináléban a DVTK Jegesmedvék együttesét 4-1-es összesítéssel verték meg, így Ondrejcik a Séra Miklós díj díjazottjai között joggal szerepel. Szintén kiváló teljesítménnyel került be két (!) fehérvári játékos a Kósa Kupa, azaz az év magyar újonca díj várományosai közé. Egyikőjük Ambrus Csongor, aki az Erste Ligában vitézkedő Titánok gárdájának volt húzóembere az elmúlt szezonban. A 19 éves játékos első felnőtt szezonjában 43 mérkőzésen 31 pontig (15 gól, 16 assziszt) jutott. Teljesítményére a klub háza táján is felfigyeltek, hiszen Ambrus szerződést kapott az osztrák ligás együttestől, a Hydro Fehérvár AV19-től. Klubtársa, Németh Kristóf az előző idényt szintén még a Titánoknál kezdte, ám már a szezon folyamán felkerült a nagycsapat keretéhez, ahol meg is ragadt. Kevin Constantine több sorban is kipróbálta, 20 éves létére nagyon hasznos tagja volt az ICEHL ezüstérmet begyűjtő csapatnak, ahol 42 meccs alatt 8 pontot termelt és +9-cel zárta a szezont a +/- mutatóját tekintve, valamint szerepet kapott az U25-ös válogatottban is.

