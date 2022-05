Szombaton, mivel Litvánia megverte a románokat, így eldőlt, hogy a magyar jégkorong-válogatott 2008 és 2015 után ismét feljutott a világ élvonalába, az elitvilágbajnokságra. A magyar válogatott eddig három mérkőzéséből kettőt megnyert Ljubljanába. A nyitányon Dél-Koreát magabiztosan verte Sean Simpson együttese, majd Litvánia ellen egy küzdelmes mérkőzésen lett meg a három pont. A harmadik találkozón a házigazda Szlovénia túl nagy falat volt a mieinknek, Kuralték 5-1-re nyertek.

– Összességében egyik mérkőzés sem volt rossz, talán Dél-Korea ellen voltunk a legjobbak és a legélesebbek is. A litvánok ellen is jók voltunk, fegyelmezettek tudtunk maradni. A szlovénok ellen sem voltunk rosszak, de rengeteg gyermeteg hibát követtünk el, aztán kicsit elkezdtünk kapkodni és izgulni. Jól érzem magam, ahogy az egész szezonban, nem mondom, hogy elégedett vagyok magammal teljesen, mert mindig van bennem egyfajta többre vágyás. Mindig van hova fejlődni – nyilatkozta honlapunknak a Hydro Fehérvár AV19 támadója, Terbócs István.

A magyar válogatott Románia ellen zárja a tornát vasárnap délután 15.30-tól. A mérkőzés tét nélküli lesz, hiszen a mieink bár biztosan feljutottak Szlovéniával karöltve, míg Románia biztosan búcsúzott a divízió I/A-tól.

– Attól, hogy szombaton biztossá vált a feljutás, ma még egy komoly feladat vár ránk. Szeretnénk egy magabiztos játékkal zárni a világbajnokságot, és itt nem a gólkülönbségre gondolok, hanem a mutatott játékra, kevés hibával. Úgy nézzünk ki hatvan percen keresztül, hogy mindenki tudja és teszi is a dolgát. Mindenki nyerni akar az utolsó mérkőzésen is, hogy a tornát és az egész szezont jó szájízzel fejezzük be – mondta Terbócs, majd kitért a magyar szurkolókra is, akik több mint ezren látogattak el a szlovén fővárosba. – A magyar szurkolók mindig hatalmas löketet adnak nekünk, mondhatni világviszonylatban is a legjobbak. Már az első mérkőzéstől fogva sokan itt voltak velünk, de nem csak most, hanem mindegyik világbajnokságon. Hatalmas plusz a csapatnak, hatalmas büszkeség, amikor a nagyobb hokikultúrák is irigykedve néznek ránk, hogy a mieink még a világ végére is elkísérnek minket.