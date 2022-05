Amint a megyei lovas szövetség, illetve a fogathajtó szakág vezetésétől megtudtuk: a versenyzők először május 14-én, szombaton, Seregélyesen hajtanak a selybák közé. Az idei szezonban 9 bajnoki fordulóban versengenek a fogathajtók, s a megyei bajnokság dobogósai szereznek jogot az országos döntőn való részvételre. A megyei pontszerző viadalok között három régi-új helyszín is szerepel: nevezetesen Soponya, Dég és Perkáta. Sárkeresztúron két alkalommal is randevút adnak egymásnak a versenyzők, valamint a lovassport szerelemesei: ugyanis a megyei bajnoki fordulón túl ősszel az országos bajnokság döntőjének is a fogathajtó szakág egyik megyei fellegvára lesz a helyszíne. Íme, a 2022-es Fejér megyei kettesfogathajtó-bajnokság menetrendje: május 14. Seregélyes; június 4. Soponya; július 2. Mezőszilas; július 16. Dég; július 30. Sárszentágota; augusztus 21. Káloz; augusztus 27. Sárkeresztúr; szeptember 10. Cece; szeptember 17. Perkáta. Október 1. Sárkeresztúr: C kategóriás országos bajnokság, döntő. A május 14-ei, szombati nyitány rendezője a Seregélyesi Lovasklub, helyszíne a lovaspálya, a versenyigazgató tisztét Paudits Béla tölti be, a versenybíróság elnökeként Kollár Károly ténykedik. A pályabejárás 8.30 órakor veszi kezdetét, a pontszerző akadályhajtás első fordulója 10 órakor, a második pedig a várakozások szerint 12.30 órakor kezdődik. A gyors, látványos vadászhajtást 15 órára, az eredményhirdetést 17 órára időzítették.