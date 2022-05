Két hete, a budapesti VK-versenyen két volános állt rajthoz, Demeter Bence remek hajrával végül legjobb magyarként 4. lett a döntőben. Fiatal klubtársa, Tamás József is finalistának hihette magát az elődöntőt követően, azonban a gépi időmérés meghibásodása miatt végül kézi mérést alkalmaztak, olasz riválisa került a 18 közé. Tamásnak nem kellett sokat szomorkodnia, a következő VK-n azonnal lehetőséget kapott a szövetségi kapitánytól, Martinek Jánostól.

A selejtezős akadályokat gond nélkül vette Albenában, azonban a fináléba nem sikerült beverekednie magát. Gyengén vívott, 13 győzelem mellett 22 vereséget gyűjtött, ami nagyjából el is döntötte a nyitott kérdéseket. Nagyszerűen úszott – a legjobban a mezőnyben -, extra futással és lövészettel lett volna esélye a döntőre, végül 15. helyen zárt 18-as csoportjában, a lelátóról nézte a döntőt.

- A víváson ment el minden, a selejtezőt 3 győzelemmel és 8 vereséggel kezdtem, aztán kijöttem a gödörből, 11 tust adtam és mindössze 5-öt kaptam, 14-13-as eredménnyel zártam, ami nem jó, de belefért, jól úsztam, arra figyeltem, hogy jó pozícióból kezdjem a kombit. A lövészet nem igazán sikerült, de a futás jól ment, simán kvalifikáltam magam az elődöntőbe a csoportomból.

Aztán következett az elődöntő, a páston nem találta a fonalat. „Ennyire rosszul még egyetlen versenyen sem éreztem magam. Ez az egyik legerősebb számom, azonban ezúttal semmi nem sikerült, bármit próbáltam. Az első hat csörtémet 3-3-mal zártam, azonban a folytatásban zsinórban tízszer kikaptam, nem találtam a ritmust. Elment a maradék önbizalmam is, megpróbáltam kihozni a napból, amit még lehetett, 13-22-vel zártam. Nem is értem, mi történt, a vívás az egyik legerősebb számom, két hete, a budapesti VK-n 20-15-öt vívtam, sokáig vezettem Demeter Bencével, aki végül megnyerte a számot. Itt semmi nem jött össze. Az úszás nagyon jól ment, nyertem ezt a számot, két másodperccel úsztam jobbat, mint az utánam következő. Kicsit kockáztattam, minden kiadtam magamból, nagyon kellett a pont, elfáradtam. A záró kombi során a futással nem volt probléma, azonban a lövészet megint nem ment, főleg a második körben teljesítettem kritikán alul. Előzőleg úgy éreztem, összejöhet a finálé, versenyben vagyok a többiekkel, a 11. helyről indultam, bejöhetek a 7. pozícióban, ami rögtön döntőt ért volna. Az első lövészet nem alakult túl rosszul, a következő azonban botrányosan. Csalódott vagyok, úgy készültem, hogy ezúttal ott leszek a döntőben. A fizikai számokkal nem volt gond, nem adtam fel, küzdöttem végig. Sokat tanultam ezúttal is, rutint kell szereznem, első éves felnőttként örülök, hogy itt lehettem. A jó dolgokat igyekszem leszűrni, a rosszakat pedig kijavítani.”

Azt mondja, a technikai számokon ment el a finálé, ami azért bosszantó, mert a vívás és lövészet erősségének számított az utánpótlás világversenyeken, valamint a hazai, felnőtt viadalokon.

- Nyilván izgultam is, itt más a mezőny, mint a junioroknál, most a világ legjobbjaival csatázom. Világkupán idén már nem indulok, Martinek János szövetségi kapitány azt mondta, Németországban rendeznek egy nyílt viadalt, amire nevez a hazai szövetség, valamint nagyon remélem, augusztusban megrendezik a fehérvári Eb-t, amelyen férfi váltóban, vagy vegyes váltóban indulhatok, hazai közönség előtt. Továbbá B-kategóriás viadalokon szeretnék szóhoz jutni Lengyelországban és Svájcban.