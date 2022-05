A Giro a Tour de France és a Vuelta Espana mellett a három legrangosabb háromhetes viadal egyike, ezért kuriózum, hogy a mezőny három szakaszt is Magyarországon teljesít.

A csapatok zöme már az országban van, a holland Team DSM például Székesfehérváron, a Csónakázó-tó partján szállt meg. Thymen Arensman (holland), Cees Bol (holland), Romain Cumbaud (francia), Alberto Dainese (olasz), Nico Denz (német), Chris Hamilton (ausztrál), Martin Tusveld (holland), no meg a Tour de France háromszoros szakaszgyőztese, kétszeres dobogósa, a francia Romain Bardet is Székesfehérvár belvárosából indult szerda délelőtt egy Fejér megyei útvonalbejárásra.

A Giro d’Italia a pénteki, első szakaszon zúg át a megyén. A verseny Budapestről rajtol, majd a mezőny Martonvásárnál ér be Fejérbe. A klasszis bringások Pettend, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pátka érintésével érnek a koronázóvárosba, ahol részhajrát is repesztenek a Móri út végéig. Ezután Csákvár és Bicske lesz a Giro útvonala, majd Zsámbék, Szomor, Bajna, Tát, Esztergom, Zamárd, Pilismarót érintésével tekernek fel a visegrádi célba.

A Fehérváron állomásozó Team DSM legnagyobb csillaga kétségkívül a 31 esztendős francia Romain Bardet. A 184 centis, 65 kilós versenyző idén megnyerte a Tour de Alps-t, a Tirreno-Adriaticon pedig a legjobb hegyimenőnek bizonyult. A Liege - Bastogne - Liege klasszikust ugyan nem fejezte be, de nem azért mert nem bírta volna. Bardet emberségből és sportszerűségből vizsgázott jelesre a híres belga viadalon, hiszen ő volt az első, aki pozícióját feladva rögtön a súlyos balesetet szenvedett vetélytárs, Julien Alaphilippe segítségére sietett. De Bardet csak egy a sok kiváló kerékpáros közül, akire figyelni kell majd a Giro magyarországi, valamint aztán az olaszországi szakaszain. Örömteli, hogy három magyar versenyzőnek is szoríthatnak a kerékpársport kedvelői, hiszen a tavaly három napon át rózsaszín trikót viselő, azaz az összetett élén álló Valter Attila (Groupama-FDJ) mellett Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) és Fetter Erik (EOLO-Kometa) is teker a Giro d’Italián.