A fehérvári klub NB I.-es és NB II.-es gárdája is idegenben mérkőzött meg. Előbbi Budaörsre látogatott. Volt miért visszavágnia, mivel ős - szel hazai pályán 9:5-ös vereséget szenvedtek. Nem indult túl jól a mérkőzés, mindkét párost az ellenfél nyerte, aki meg is tartotta a lendületét, Kovács Dávid, Engelmann Zsolt és Epinger Márton tudott csak mérkőzést nyerni. Így 11:3-as budaörsi győzelem született. A Szondi második csapata a 7. helyen zárt, megőrizte tagságát az NB I. Nyugati csoportjában.

Az NB II.-es csapat Mohácsra utazott lejátszani az utolsó bajnoki fordulót. Makai Dominik, Földvári Péter, Losonczi Benjámin és Dudás Réka is a csapattal utazott a három pontért a Szondi harmadik együttesével. Számtalan döntő szettes mérkőzés fordult a hazaiak javára, így szorosan, de alulmaradtak a fehérvári asztaliteniszezők 10:8-as arányban. Makai Dominik és Földvári Péter mindent megtettek a győzelemért, három-három győztes meccsel húzták a csapatukat. Losonczi Benjámin kétszer győzött, míg Dudás Réka jó és szoros meccseket játszva alulmaradt. A Szondi harmadik csapata az 5. helyet szerezte meg a tabellán, ezzel is bizonyítva erősségét és versenyképességét.

A Szondi fiataljai hamarosan a nemzeti bajnokságokban vitézkedő csapatokban is bemutatkoznak, addig is az országos utánpótlás-ranglistaversenyeken pallérozódnak. Kiskunfélegyházán a szezon utolsó ilyen típusú tornájára került sor. Az U11-es korosztályban Kakas Hanna a csoportjából továbbjutva a főtáblán hatalmas eredményt ért el. Kétszer is 0:2-es szettállásról fordított és jutott az elődöntőbe, ahol magabiztosan 3:1-re nyert. A döntőben sajnos fordítva alakult az eredmény, de remekül szerepelt a Szondi üdvöskéje, aki az U13-as korcsoportban is letette névjegyét, feljutva a főtáblára. U19-ben az Epinger Márton – Vándor András kettős dobogóra állhatott.