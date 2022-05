A hangulattal nem lesz probléma, a Vidi drukkerei közül közel ötvenen jelezték, teli torokból biztatják a kék-fehéreket. Három éve, a pandémiát megelőző idényben a női kézilabdázók Verseci úti otthonában teremtettek rendre elképesztő hangulatot, a lányok nem győzték hangsúlyozni, fontos pontok megszerzésében volt szerepük a futballszurkolóknak. Ezúttal a férfi kosarasok fogadták örömmel, hogy az ultrák egy része ezúttal felbukkan az Alba Regia Sportcsarnokban.

A hazaiak jó előjelekkel várják a hétvégi derbit, a negyeddöntő első meccsét hatalmas csatában nyerték egy ponttal. Szinte végig domináltak, azonban a végjátékhoz közeledve a házigazdák a két fazonszabász és pontdobó, Mack és Myers révén átvették a vezetést. Az Alba fordított, a vendégeknek állt a zászló, az SKC gárdája Mack utolsó másodperces hármasával mentette döntetlenre a derbit, a ráadásban pedig meglépett. Ekkor viszont Vojvoda jött, két remek hármassal visszahozta az Albát, végül a fehérváriak egy ponttal nyertek.

– Két azonos képességű együttes találkozik. Érthetően nagy volt az örömünk szerdán, elvettük a pályaelőnyt. Nagyon fókuszáltan készültünk az első meccsre, mindenki átérezte a mérkőzés súlyát, csak a sikerre koncentráltunk. Ez látszott is, az utolsó fél percet leszámítva jobbak voltunk, domináltunk, a mi akaratunk érvényesült. A végjátékban azonban nem bizonyultunk elég okosnak, ezért lett komoly esélyük a győzelemre a soproniaknak. Végül nyertünk, ez a célunk szombaton is, döntő, hogy Myers és Mack egy-egy elleni játékát limitáljuk, valamint Borisovnak kevés levegőt kell hagynunk, rajtuk keresztül zajlik minden akciójuk. Meg kell ragadnunk az esélyt, ha itthon győzünk, a folytatásban nyugodtabbak lehetünk, három mérkőzésünk lesz arra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást.

Az Alba hátvédje, Takács Milán hat percet töltött a parketten a szerdai negyeddöntőn. Rendkívül fontosnak tartja, hogy sikerült visszavenniük a pályaelőnyt.

– Nehéz mérkőzés volt a hétközi, végig fej fej mellett haladtunk, azonban a második félidőben többször is volt lehetőségünk lezárni a derbit, de a hibáinkat kihasználva a Sopron vissza tudott zárkózni, és extra dobással kiharcolta a hosszabbítást. Végül sikerült a győzelmet megszereznünk. A szombati meccsen szeretnénk ismét dominálni. Az utóbbi két napon főként a regenerációra, illetve az előző találkozón vétett hibáink kijavítására helyeztük a hangsúlyt. Úgy gondolom, ha a védekezésünk ismét jól működik, megszerezhetjük a második győzelmet.

A fehérváriak irányítója, Pongó Marcell szerint megérdemelték a soproni diadalt, hazai pályán még jobb játék kell a sikerhez.

– Kiélezett mérkőzésre készültünk szerdán, előzőleg mind a négy meccsünk az volt az alapszakaszban és a középszakaszban is. Talán az elsőt leszámítva októberben simán nyertünk idegenben, igaz, a ha­zaiaknál akkor sérülés miatt sokan hiányoztak. Legutóbb a védekezésünk agresszívabb volt, így a hazaiak nehezebb dobásokat vállaltak el, a lepattanózást megnyertük, ez volt a kulcs. Szerencsére Smith és Stark is vállalta a játékot, ez kellett a csapatnak. Be kell húznunk a hétvégi meccset is.