A szünetben azt MTK kettőt is cserélt, azonban nem változott a játék képe. Csordogált a meccs, gyenge volt az iram és a színvonal is, holott a hazaiak csakis a három pont bezsebelésével tarthatták életben élvonalbeli reményeiket. A félidő derekán hármas cserével próbálta élénkíteni a játékot az MTK edzője, s ez majdnem bejött, mert a 70. percben a csereként beállt Kovácsréti szépen verte meg Nagy Zsoltot, majd tovább robogott, s bal lábas lövését Markek hatalmas bravúrral védte. Hajtania kellett a fővárosi egyletnek, mert közben a Gyirmót 0-3-ról pontot mentett a Pakssal szemben (3-3), vagyis még mindig nincs biztoa kiesője az NB I-nek. Kovácsréti vált az MTK legjobbjává, egy újabb betörés végén éles szögből tüzelt a rövid sarokra, Markek védett ismét nagyot. Látta Hornyák Zsolt, hogy a hazaiak nyerni akarnak, így ő is belenyúlt csapatába, s a cserékkel lendületesebb lett a párharc. A hajrába lépve Miovszki tűnt el a PAFC büntetőterületén belül, Vad II játékvezető nem sípolt, s a VAR sem vizsgálódott. Az MTK játékosai még bosszankodtak, mikor Komáromi került helyzetbe, ballal, nagy erővel vette célba rövid felsőt, Mijatovics elképesztően nagy bravúrt mutatott be. Nyílt sisakos játék jellemezte az utolsó perceket. A 91. percben Mezei szöglete nyomán Futács fejelt, Markek vetődött rá a labdára. A Puskás képtelen volt újra a kapu elé kerülni, így az MTK szedhette össze minden erejét az elszánt offenzívára. Futács Márkó a kapu torkából fölébombázta a labdát félfordulatból, s így gól nélkül maradt. Mint ahogy a Puskás Akadémia FC is, de egy-egy ponttal mindkét együttes gyarapodott. Ennek a felcsútiak örülhettek jobban.

Jegyzőkönyv

MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 0-0 (0-0)

Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 1314 néző. V.: Vad II István (Márkus, Berényi)

MTK: Mijatovics – Varju, Rajkovics, Nagy Zsombor, Herrera (Sluka, a szünetben) – Stieber Z. (Kovácsréti, a szünetben), Szpirovszki (Kovács M., 66.), Horváth A. (Mezei, 66.), Vancsa (Grozav, 66.) – Miovszki, Futács. Vezetőedző: Horváth Dávid

Puskás Akadémia FC: Markek – Szolnoki, Stronati, Spandler, Nagy Zs. – Urblik (Komáromi, 77.), van Nieff – Slagveer (Skribek, 67.), Favorov, Baluta (Corbu, 67.) – Zahedi (Kozák, 77.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól:

Sárga lap: Kovácsréti (81.) ill. Zahedi (30.), Baluta (55.)