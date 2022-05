Miután az első két meccset az Alba nyerte, Sopron számára az életben maradás volt a tét kedden este a Novomatic Arénában. Pongó betörés után kosarával indult a meccs, ráadás büntetőjét is bedobta, a túloldalon Borisov volt eredményes, a montenegrói légiós a folytatásban is elemében volt, a vendégeknél Pongó is folytatta a pontok gyűjtögetését, a vendégek az első percekben 2-3 pontos előnyt építettek, amit tartottak is. Fakuade közeli kosarára Fazekas felelt, a vendégeknél megint Pongó akciója volt sikeres, a hátán vitte a társakat. Mack mintaszerű hármasára Vojvoda válaszolt kintről (13-13), hatalmas volt a harc a parketten, ami nem is csoda, a soproniak az utolsó esélyt igyekeztek megragadni, a Fejér megyeiek pedig szívesen lezárták volna a párharcot. Az első két meccsen a vártnál gyengébb produkcióval jelentkező magasember, a kintről is rendre veszélyes Borisov nagyon iparkodott a palánk alatt, gyorsan összegyűjtött hét pontot, ismét a házigazdák voltak szűk előnyben. Lenzelle Smith hátradőlős triplát intett, Borisov tovább folytatta a pontok termelését, nem tudták tartani. Mindkét oldalon kiosztottak egy-egy látványos sapkát, a vendégek palánkjánál Omenaka, a túloldalon Montgomery blokkolt, Mack ziccere után a vendégek trénere, Matthias Zollner időt kért, az első negyed zárása előtt három perccel, 21-16. Omenaka szokás szerint csak egyik büntetőjét dobta be, nem tudott közelebb jönni az Alba, aztán Pongó pontjaival mégis, Myers nem rontotta el büntetőit. Őrizte a 4-6 pontos differenciát az SKC, ha a vendégek betaláltak, azonnal reagáltak a nyugatiak. Lukács büntetőivel jött előre a Fehérvár, Supola hármasa leszédült a gyűrűről, tíz perc után 27-23-ra álltak a felek. Sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, a labdák nem értek célba, pedig az akciókat ziccerig játszották, de az utolsó momentum nem sikerült, az addig roppant magabiztos Borisov is tévesztett. Takács Milán tripláját követően Stark dobott lerohanás után kosarat, a hazai tréner, Kostas Flevarakis azonnal időt kért, 33-32. Ez hatott, visszaállt a hatpontos különbség, Vojvoda révén közelítettek a vendégek, aztán újra a hazaiak pillanatai következtek, 42-34-nél Zollner időt kért. A támadó lepattanókat az Alba szedte, azonban a fejezésbe hiba csúszott, Takács és Mack triplájával meglódult a Sopron, félidőben 52-40 állt a táblán.

Hazai kosárra azonnal reagált az Alba, Vojvoda duplájával tízre jött a koronázóvárosi brigád (58-48), Fakuade hármast dobott, ha honfitársa, Stark is betalál, ötre érkezhetett volna a Fehérvár, ellenben Myers közelijével távolodott a vendéglátó. Takács triplájával még inkább, aztán ismét a fehérváriak pillanatai következtek. Fakuade kétszer eredményes volt, a túloldalon Myers sem tétlenkedett (65-55), de tízen belülre nem tudtak érkezni a vendégek, a hazaiak valamelyik amerikai vendégmunkása mindig beköszönt, jobbára Myles Mack. Eladott labdák után Zollner a harmadik negyed vége előtt időt kért, Fakuade tartotta a lelket a vendégekben, csak ő szerzett pontokat, fél óra után 75-61-re vezetett az SKC. Vojvoda ügyeskedett, gyorsan nyolc pontra érkezett az Alba, Myers trojkája hűtötte a kedélyeket, 78-67. Stark duplája és Vojvoda hármasa nyomán Flavarakis időt kért, harcoltak a fehérváriak, Vojvoda elképesztő hármast hintett, Pongó Marcell is betalált, 80-78-ra alakult az eredmény, Flevarakis magához rendelte játékosait. Vojvoda vállalta magára a parkett törlését, majd egyenlített. A vége előtt másfél perccel, 84-82-nél Zollner időt kért, Davis hármasával már a Fehérvár vezetett, Stark bedobta büntetőit, a hazai trénert kiállították folyamatos, vehemens szövegelés miatt. Elképesztő küzdelemben nyert az Alba, amely az utolsó tíz percben remekelt, 31 pontot dobott és csak 10-et kapott. A végeredmény 85-92, a fehérváriak jövő szerdán kezdik az elődöntőt.

JEGYZŐKÖNYV

Sopron KC-Alba Fehérvár 85-92 (27-23, 25-17, 23-21, 10-31)

NB I-es rájátszás, negyeddöntő, 3. meccs, Sopron, Novomatic Aréna, vezette: Papp Péter, Tóth Cecília, Makrai Márton (Dernei Gábor)

Sopron: Mack 22/6, Fazekas 2, Borisov 12/3, Q. Ford 10/3, Montgomery 11, csere: Myers 15/3, Supola 4, Werner -, Sitku -, Halász -, Takács 9/9. Vezetőedző: Kostas Flevarakis

Alba: Pongó Marcell 15/3, Vojvoda 22/9, Lukács 2, Fakuade 17/3, S. Davis 7/3, csere: L. Smith 9/3, Omenaka 5, Stark 10, Takács Milán 3/3, Szabó Zs. 2. Vezetőedző: Matthias Zollner