A 20 esztendős Takács Boglárka az ausztriai Sankt Pöltenben térdelt rajtgépbe a 100 méteres sprintszámban. A döntőben komoly időt repesztett, 11,37 másodperces idejével nyerte a számot, s ezzel országos csúcsot döntött 100 méteren.

– Igen, már én vagyok az, kezd már lassan tudatosulni bennem – mosolygott Takács Boglárka, a telefonban közölt felvetésre: „csak nem az ország leggyorsabb hölgyével beszélgetek?” – Kezdem megszokni, hogy sikerült, és megdőlt ez a régóta fennálló csúcs.

A Móron nevelkedett, majd 2016-tól az Alba Regia Atlétikai Klubban fejlődő Takács Boglárka kisgyerekként sok sportágat kipróbált, majd egy diákolimpiai versenyen figyelt fel rá Halász Géza, az ARAK legendás nevelőedzője. Bogi rohamléptekben fejlődött, a Varga Tamás irányította szakmai munka segédletével több országos bajnoki címet szerzett, s ezüstéremig jutott az ifjúsági, U18-as Európa-bajnokságon is. A kiváló adottságokkal rendelkező sprinter tavaly novemberben klubot váltott, a BHSE atlétája lett, Németh Rolanddal készül. Mint mondja, minden versenyen arra törekszik, hogy a legjobbat hozza ki magából, de az országos csúcsdöntésre nem készült így a szabadtéri idény elején.

– Nagyon boldogok voltunk, rettentően örültem neki. Arról beszélgettünk már az edzőmmel, hogy idén meglehet a csúcs, mert szerettünk volna előrelépni, de az, hogy már májusban rekordot döntök, meglepetésként ért. Ráadásul voltak apró hibák a futásban. Az előfutamban jobban sikerült kiviteleznem technikailag a mozgást. Nagyobb arányban tudtam megvalósítani azt, amit az edzőm kért, mint a döntőben. Jobban kaptam el a rajtot, a gyorsítási folyamat is gördülékenyebb volt, s a végsebességem is magasabb volt, a távközi futásom is szebb volt. Ha azt a futástechnikát tudom majd kivitelezni döntő helyzetben is, akkor az időeredmény is lehet majd jobb. Frissülnöm kell, kellenek a versenyek, hogy megélesedjen a lábam és stabilabban tudjak jó időt futni.

Takács Boglárka naptárában sorjáznak a viadalok. Csütörtökön már szintén Ausztriában, Eisenstadtban versenyez, ahol 100-on és 200-on is rajthoz áll. Szombaton már a Budapest-bajnokságon fut 100-on, majd elindul a Honvéd-kupán is. Az Atlétikai Magyar Bajnokságról sem hiányozhat, s a most futott 11,37-tel már kacsingathat a müncheni Európa-bajnokság felé, hiszen annak a szintje 11,24 mp.

– A 200 méteres távon is maradok a későbbiekben, de egyértelműen a 100 méter marad fókuszban. Az edzéseim rövidmunkával épülnek fel, a 200 kiegészítés lesz számomra idén. Nagyon jó csapatba kerültem a BHSE-nél, jól sült el a váltás. Jól érzem magam. Ugyanakkor nagyon kedves volt mindenki a móri és a fehérvári ismerőseim közül is. Sokan gratuláltak az ARAK-ból, s kifejezetten jól esett, hogy továbbra is szurkolnak nekem – mondta az ELTE jogi karán másodéves sprinter.