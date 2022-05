A 21, 14, 7 kilométeres versenytáv, valamint a 3x7 kilométeres váltó mellett két és fél km-es Aranybulla-futást is tartottak. A mezőnyt, amelyben a többi között öt fehérvári hokis is futott, Mészáros Attila, alpolgármester, Oszter Alexandra színművésznő, és Bartalis István a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozója indította útjára. A szervezők a jótékonyságra is hangsúlyt fektettek, azok a futók, akik a rajtszámukat nem adták vissza, 1000 forintos letétjükkel a Szegényeket Támogató Alapítványt segítették, de a szervezet standdal is megjelent, ahol adományokat lehetett leadni. A névadó szponzor, hála a lelkes futóknak és érdeklődőknek, 7000 darab termékkel támogatja a SZETA-t.