Sárbogárd –Főnix FC 1–2 (0–1)

Sárbogárd, 700 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Sárbogárd: Nyári – Kindl, Vagyóczki, Glócz (Nagy Á.), Mayer - Luczek (Horváth Zs.), Horváth A. (Gráczer G.), Pákozdi, Gráczer Bence - Finta (Huszár), Horváth I. (Kovács J.). Szakmai igazgató: Pajor László

Főnix FC: Barsch – Büki (Jófejű), Pataki, Szalai P., Adorján - Klémán M. (Csiba), Király B., Krán, Zoboki Á. (Rubos) - Pápai (Kertész), Bognár I. (Patkós K.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Gráczer Bence (90.), ill. Adorján (19.), Büki (87.)

Jók: Nyári, Gráczer G., Pákozdi, ill. Barsch, Büki, Adorján

Ideális foci idő, nagyszerűen előkészített pálya és óriási hangulat várta a bajnoki címre aspiráns csapatok mérkőzését. Az ünnepi hangulathoz hozzájárult a hazaiak három utánpótlás csapatának (U-15, U-16 és U-19) bajnoki címe és a megjelent illusztris vendégek. Bánki Erik MLSZ elnökségének tagja, Bencsik István az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság társadalmi elnöke, Varga Gábor országgyűlési képviselő és Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere, akik a néző üdvrivalgás mellett akasztották a fiúk nyakába az első helyezetteket megillető aranyérmeket.

Az éremesőt megelőzően a két főszereplő csapatot a Sárbogárd SE legfiatalabb játékosai kísérték be a mérkőzés megkezdéséhez. Már az első percekben érződött a tét a csapatok játékán, fegyelmezett, zárt védekezés jellemezte az első negyedórát. A 19. percben a baloldalon Klémán Máté és Adorján Gergő összjátéka után a kényszerítő átadást Adorján 14 méterről lőtte a bal alsó sarokba, 0-1. A bekapott gól után a hazaiak kezdeményezései több esetben okoztak veszélyt a Főnix FC kapujára, de Barsch Gábor hálója érintetlen maradt. Előbb Pákozdi Tamás szabadrúgását, aztán Mayer Dávid közeli gurítását hárította a vendégek kapusa. A második félidő megkezdése ismét ünnepi pillanatokkal indult, Pethes Márk az egyesület legfiatalabb (6 éves) és Derecskei József (71éves) a mai is aktív labdarúgó végezték el a kezdőrúgást. Az egyenlítő gól megszerzéséért küzdő Sárbogárd fölénye állandósult. Az 56. percben Pákozdi kapu elé ívelt szabadrúgása után óriási kavarodás keletkezett, amelyben a védők szabálytalanul akadályozták az ötös vonalánál Kovács Jánost. A játékvezető büntetőt ítélt, Vagyóczki Patrik állt a labda mögé és vendégek kapusának percekig tartó „hadviselése” után tudta csak elvégezni a 11-est. A lövéssel ellentétes irányba elmozduló hálóőr mellett a labda centiméterekkel a bal oldali kapufa mellett hagyta el a játékteret. A vendégeket a kihagyott büntető láthatóan felvillanyozta, és Nyári Bence minden tudására szüksége volt. A hajrára tovább erősödött az iram, Gráczer Gergő jobb oldali begurítását Kindl Zalán lőtte fölé. A 72. percben egy, a felső lécről vágódott vissza a mezőnybe, Jófejű Sándor elé került a labda, megcélozta a kaput, de Nyári hárította a lövést. A 87. percben egy jobb oldalról érkező bepasszolt labdát Büki Baltazár a kimozduló kapus mellett a hálóba lőtt, 0-2. A 90. percben Pákozdi kapu elé ívelt szabadrúgását Gráczer Bence a védők között felugorva a jobb alsó sarokba fejelte, 1-2. A hosszabbítás perceiben már nem változott az eredmény és a vendégek visszafogott ünneplése az ezüstérem megszerzésének szólt, míg a hazaiak a harmadik hely jutott. Változatos, nagy iramú mérkőzést láthattak a szurkolók, szép megoldásokkal. Mindkét csapat kitűnő teljesítményt nyújtott, ahol a Sárbogárd együttese mellől elpártolt a szerencse.

Tudósított: Szántó Gáspár

Bodajk SE –Sárosd 1–0 (1–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Bodajk SE: Csikesz P. – Orosz, Molnár D. (Molnár T.), Rózsás (Joó), Molnár M. - Molnár A. (Takács V.), Arany S. (Kurcz), Kővári, Nagy F. – Katóka R. (Klein), Kocsis D. Vezetőedző: Takács Viktor

Sárosd: Rigó (Bölkei) – Susa, Nagy T., Szabó E., Csányi (Majláth) - Vida, Killer M. (Kargl), Dvéri II Zs. (Vachler), Szekeres - Buza, Várnai (Szabó V.). Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Molnár D. (38.)

Jók: Csikesz P., Molnár D., Nagy F., ill. Vida

Az első perctől kezdődően látszódott mindkét csapaton, hogy győzelemmel szeretné zárni a szezont, és a támadójátékra helyezték a hangsúlyt. Az első félidőt enyhe bodajki fölény jellemezte. A 7. percben Nagy Ferenc lőtt 17 méterről alig fölé, majd a 22. percben Molnár Dávid lekészítése után 16 méterről Katóka Richárd találta el a felső lécet. A 39. percben Katóka R. a saját térfeléről kitűnően indította Molnár Dávidot, aki 13 méterről lőtte el a labdát Rigó Ádám mellett, 1-0. A második félidőben a cseréinek köszönhetően feljött a vendégcsapat, formás támadásokat vezettek, de vagy Csikesz Péter, vagy a védelem hárított, és akadályozta meg az egyenlítést. A nehéz pillanatok közben volt erő veszélyes kontrákat is vezetnie a Bodajknak, de a legnagyobb lehetőségek is kimaradtak ezen az estén. Lelkes játékának köszönhetően tartotta otthon a három pontot a Bodajk.

Tudósított: Kovács Zoltán

Kisláng – Ikarus-Maroshegy 3–3 (0–1)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B., Árki, Kassai Cs. (Lévai) - Juhász J., Kovács L. (Takács M.), Horváth Z. (Molnár A.), Baranyai – Willerding Zs., Kovács T. Vezetőedző: Erdei István

Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Békefi, Kecskés (Lukács), Kókány, Menyhárt - Kovács L. (Kiss D.), Szamarasz, Schmuck B., Zelenák - Csuti (Kiss B.), Fövenyi. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Willerding Zs. (72., 81.), Kovács T. (53.), ill. Menyhárt (7., 57.), Lukács (83.)

Jók: Willerding Zs., Kovács T. ill. Menyhárt, Kovács L.

Az első percektől kezdve izgalmas játékot láthattak az utolsó megyei I. osztályú mérkőzésre kilátogató hazai szurkolók. Juhász Márton szerezhette volna meg az első percekben a vezetést, helyette viszont a 7. percben Menyhárt Vendel rövid alsóba lőtt labdája hozta meg az előnyt az Ikarus számára, 0-1. A 46. percben Kovács Levente lövését Ányos Pál hárította. Az 53. percben jött a hazaiak egalizáló találata Kovács Tamás jóvoltából, de sokáig nem tartotta a vendéglátók az öröme, mivel az 57. percben Ányos elszámolta magát, és egy pattogó labdára Menyhárt csapott le, és remek mozdulattal emelte át a kislángi hálóőr felett, 1-2. Az 59. percben Kovács L. ziccerét védte bravúrral Ányos. A 72. percben Baranyai Bence cselezte be magát a 16-oson belül, majd jó helyzetből a kapu fölé lőtt. Ezt követően Juhász M. lövését Skultéti András hárította, a kipattanót pedig Willerding Zsolt fejelte kapura, a labda pedig a kapufa segítségével került a hálóba, 2-2. A 81. percben Baranyai élesen lőtte középre a labdát, melyet Willerding váltott gólra, 3-2. A 83. percben Árki Péter röviden adta haza a labdát, hibáját Lukács Levente használta ki, 3-3.

Tudósított: Juhász Fanni

Tordas R-Kord – Lajoskomárom 7–0 (3–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Tolnai, Kalácska, Dely D. (Tóth G.) - Szendi (Csizmarik), Somogyi T., Deli Zs., Hernádi (Ilyés) - Irházi, Németh L. Vezetőedző: Horváth Sándor

Lajoskomárom: Barabás (Sári) – Dopuda, Victor, Andróczi, Labossa - Vass, Szenyéri, Czéhmeiszter, Németh Á. – Jakab M., Varga F. Megbízott edző: Dopuda Igor

Gól: Kalácska (15., 39., 75.), Hernádi (38.), Totsche (48.), Somogyi T. (74.), Csizmarik (85.)

Jók: Kalácska, Somogyi T., Hernádi, ill. senki

Enying – Mányi TK 2–2 (2–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Enying: Kovács Z. – Kalló, Kassai J., Nyikos (Nagy L.), Vas (Rudniczai) - Óvári, Csepregi, Halász, Gruber (Tringli) - Kassai D. (Boda, Molnár F.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Mányi TK: Zabos – Kovács P., Juhász L. (Vass), Gondos, Bukovecz - Veress, Lakatos Gy. (Lakatos G.), Tóth T., Gulyás - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Nyikos (30.), Vas (44.), ill. Kelemen (36.), Veress (85.)

Jók: Óvári, Kalló, Boda, ill. Bukovecz, Gulyás, Kelemen

Az első félidőben lüktető, tempós és kiegyenlített játékot láthatott, aki kilátogatott az idény utolsó mérkőzésére. Helyzetek akadtak szép számmal mindkét oldalon, de a kapusoknak nem volt hatalmas védeni valójuk. A 31. percben Keszler Máté szerzett labdát a középpályán, szép kényszerítőzés után Nyikos Martinhoz passzolt, aki 10 méterről vette be a mányi kaput, 1-0. A 37. percben egy védelmi hibát követően Kelemen Zsombor egyedül roboghatott a kapura, nem is hibázta el helyzetét, Kovács Zoltán mellett lőtte ki a hosszú sarkot, 1-1. A félidő hajrájában a hazai gárda összpontosított jobban, Halász Gergő szöglete után az ide-oda pattogó labdára Vas Tamás csapott le, és vágta a léc alá, 2-1. A szünet után még jobban rákapcsoltak a csapatok, a vendégek voltak a kezdeményezőbbek, támadásban jobbak is működtek, de végül a lövések sorra elkerülték a hazai kaput. Az Enying jól védekezett, s gyakran a kontrák is sikerültek, mint ahogy azt Nyikos felső léces lövése is jelezte. A véghajrában aztán becsúszott egy hazai hiba, amely büntetőt ért a Mánynak. Veress László állt a labda mögé és nem hibázta el a tizenegyest, 2-2.

Tudósított: Mohai Norbert

Ercsi Kinizsi –Martonvásár 1–0 (0–0)

Ercsi, 150 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Szűcs O., Németh G., Kondreska – Juhász B., Lak (Bálint K.), Bálint Á., Somogyvári - Neuvert, Holentoner.

Vezetőedző: Lieber Károly

Martonvásár: Sebestyén I. – Szél, Balogh B. (Kovács Á.), Kádár (Herczeg), Waller – Jakab Á., Tóth R., Kovács A. (Lakakisz), Füzér - Gábor Á., Horváth B. Vezetőedző: Horváth László

Gól: Holentoner (79.)

Jók: Juhász B., Neuvert, Németh G., Holentoner, ill. Sebestyén I., Jakab Á.

Kevés esemény, sok hiba jellemezte az első félidőt, melyben Somogyvári Martin kétszer is a kapufát találta el. A szünetet követően izgalmasabb lett a találkozó. A 79. percben Holentoner Edvin egy kényszerítő után kilépett, és a tehetetlen Sebestyén István mellett a hálóba gurított, 1-0. Alacsony színvonalú mérkőzésen megérdemelten nyert a Kinizsi.

Tudósított: Flórián Gábor

A góllövőlista végeredménye:

1. Csepregi Imre (Enying) 21 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 18 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 16 gól