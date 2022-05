Ezúttal is a Köfém sportcsarnok ad otthont a pénteki, egész napos versenynek, amelyen a legkisebb korosztály, a tapasztaltabbak, és a hazai versenytánc krémje is parkettre lép. A Lászlóvill Kupa gyakorlatilag fogalommá vált a hazai versenytáncban, ezt jól mintázza az indulók száma is.

- Annak idején az első versenyünkön, amely még „csak” országos bajnokságként funkcionált, körülbelül 100 pár indult. Immáron mintegy 350 párossal számolunk - tudtuk meg Szilner Tibortól, a házigazda egyesület elnökétől. - Hosszú ideje már magyar ranglista versenyeket rendezünk, amely nívósabb, mint az országos bajnokság. Itt gyűjthetnek értékes pontokat a kettősök ahhoz, hogy nemzetközi versenyeken szerepelhessenek. Nagyon szívesen jönnek hozzánk az ország minden pontjáról. Komoly presztízsre tett szert a Lászlóvill Kupa.

Ahogy az lenni szokott táncstílusok egész garmadáját vonultatja fel az országos mezőny, köztük a több fehérvári páros is.

Csak a rend kedvéért az úgynevezett standard táncok: az angol keringő, a tangó, a bécsi keringő, a slowfox, és a quick step. A latin-amerikai táncrendben pedig a szamba, csacsacsa, a rumba, a paso doble, és a jive szerepel. Valamennyit jól meg lehet figyelni pénteken Köfém Sportcsarnokban!

Délelőtt, és napközben a fiatalok versenyeznek, délután, és az esti programban már a tapasztaltabbak. A legrangosabb mezőny az esti órákban lép parkettre felnőtt standard táncokkal. A verseny reggel kilenckor kezdődik a versenyt, és este tizenegy óráig tart. A legnívósabb párosok 19 órától mutatkoznak be.