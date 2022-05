Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága a 2016/17-es idényben írta ki először a mára igen népszerűvé vált sorozatot. Az első két évben a Főnix FC csapata zsebelte be az elsőséget az Iváncsa KSE, majd a Sárbogárd legyőzésével. 2019-ben az Ercsi Kinizsi szétlövés után nyert a Flavus Velence ellen. A 2020-as évben a pandémia miatt a legjobb nyolc között már nem rendeztek mérkőzést.

Megkérdeztük a döntőt játszó csapatok szakvezetőit, mit várnak a párharctól?

- Nem lesz könnyű mérkőzés, mert az Ercsi csapata feljövőben van. Többek között az ellenük játszott mérkőzésen elvesztett pontoknak is köszönhetjük azt, hogy a bajnokságban olyan helyzetbe kerültünk, ahol most állunk. Én óvatosabban mentem volna neki a kupadöntőnek, de a bodajki, valamint a tordasi mérkőzések után nekünk tényleg semmi veszíteni valónk nincsen, így teljes kerettel, és teljes csapattal lépünk pályára a döntőben. – fogalmazott Pavlik József a Főnix FC vezetőedzője.

- Már azzal történelmet írtunk, hogy egymás után háromszor a kupa döntőjébe jutottunk. Mind a háromszor más ellenféllel játszottunk, ahogy tavaly is, most is az egyik bajnokesélyessel kell harcolunk az aranyéremért. A Főnix FC az esélyesebb csapat, de egy döntőben bármi előfordulhat, Nem panaszkodunk, jó passzban vagyunk most. Nehéz összeállítani a csapatot, csak tizenegy játékos tudok felküldeni a pályára… Most igazán együtt van a társaság, ugyanúgy, amikor harmadikak lettünk tavaly. Öten, vagy hatan pedig minden kupadöntőben ott voltunk..– hangsúlyozta Lieber Károly az Ercsi Kinizsi mestere.