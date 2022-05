– A Magyar Honvédség tartalékos tisztje vagyok, elvégeztem az alap- és az emelt kiképzést is, most pedig kíváncsi vagyok arra, hogyan állnám meg a helyem az elit katonák között – árulta el a tizennyolcszoros székesfehérvári Ironman. – 120 óra pokol, így hivatkoznak a kiképzésre és ez teljesen megfelel a valóságnak, hiszen minden egyes perc be van osztva, mindent időre kell csinálni. A tóban egymást húzzuk a sárban, a ranger kiképzésen is használt akadálypályán kell átküzdeni magunkat, tesztelik éjszakai tájékozódási képességünket és egy 50 kilométeres menetgyakorlatot is teljesítenünk kell, 25 kilogrammos felszereléssel nehezítve. Emellett különböző taktikai mozgásokat, gyakorlatokat végzünk teljes leterheltség és fizikai fáradtság mellett.

Az Elite Challenge program alapját az amerikai, és a magyar haderőben alkalmazott módszerek adják.

– Teljesen más a felkészülés, mint egy triatlonversenyre. Óriási lesz a terhelés, de az eddigi tapasztalataim alapján úgy gondolom, van annyi lelki plusz bennem, hogy túl tudjak jutni a mélypontokon. Persze kisebb sérülések, kifordult boka, húzódás, görcsök előfordulhatnak, amik hátráltató tényezők lehetnek a kiképzés során, de nagyobb problémára nem számítok – mondta bizakodva a sportoló.