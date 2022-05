Dunaújváros Futsal - Sárvári Futsal 1-1 (0-1)

Vezette: Kakuk Szabolcs – Aczél Tibor – Minda Gábor

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés - Csányi, Boldizsár, Villám, Godslove. Csere: Bán (kapus), Tóth Á., Béni, Kovács K., Gráczer, Szili, Ivacs 1, Németh T., Dobrovitz. Edző: Facskó József.

Sárvári Futsal: Soós – Lőrincz 1, Nagy M., Fábián, Halmos. Csere: Gyenese.



A legutóbbi fordulóban győzelmet szalasztott el a házigazda 3-1-es vezetése után a sereghajtó Kisgép Futsal Szigetszentmiklós ellen, most azonban jóval erősebb együttes érkezett a Dunaújvárosi Egyetemi csarnokba. A Sárvár Futsal ugyan meglehetősen tartalékos volt, mindössze egy cserét neveztek.

Már az első félidőben több kecsegtető lehetőséget elpuskáztak a piros-fehérek, Boldizsár Csaba, Egejuru Godslove Ukwuoma, és Csányi Dávid is feliratkozhatott volna a góllövők közé. A Sárvár viszont az első adandó alkalommal kihasználta a hazai védekezés bakiját, és Lőrincz Dávid révén előnnyel mehetett a szünetre, 0-1. A pihenő után lendületben maradtak a hazaiak, ám továbbra is hadilábon álltak a helyzetek értékesítésével, egészen a 37. percig, amikor Ivacs Gábor lőtt be egy kipattanó labdát, 1-1. Az újvárosiak legközelebb pénteken a BAK csapatához látogatnak.