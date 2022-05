Tordas R-Kord – Ikarus-Maroshegy 3–3 (1–2)

Tordas, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.



Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Tolnai, Hermann, Kalácska - Dely D., Szilágyi (Berki), Szendi (Farkas Zs.), Deli Zs. (Ilyés) - Irházi (Csizmarik), Németh L. Vezetőedző: Horváth Sándor



Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kecskés, Horváth Zs., Kókány - Menyhárt (Skultéti A.), Kovács L., Szamarasz, Szontagh (Lukács) - Zelenák, Jungwirth. Vezetőedző: Szarka Martin



Gól: Szilágyi (26.), Kalácska (47.), Csizmarik (60.), ill. Szamarasz (12., 23.), Kovács L. (75.)

Kiállítva: Horváth Zs. (85.).

Jók: Szilagyi, Tolnai, ill. Samarasz, Horváth Zs.



Jó időben, kiválóan előkészített pályán színvonalas mérkőzést játszott a két csapat. A hazaik álmosan kezdték a találkozót, amit Szamarasz Periklész használt ki. A játékos kétszer is eredményes volt, előbb a 12. percben, majd a 23. percben is betalált, 0-2. A Tordas ezek után egy másik hőfokon kezdett focizni, és ennek meg is lett az eredménye, és a 26. percben Szilágyi Roland szépített, 1-2. A második félidőt jól kezdte a hazai csapat, Kalácska Csaba egyenlített a 47. percben. Aztán a 60. percben Csizmarik László még a vezetést is megszerezte, 3-2. A sokgólos, élvezetes találkozó utolsó negyedórájának kezdetén egy szép akciót követően Kovács Levente fejelt a kapuba beállítva ezzel a 3-3-as végeredményt. Kiegyenlített mérkőzésen igazságos pontosztozkodás a született.

Tudósított: Farkas Zsolt



Sárosd –Kisláng 4–0 (2–0)

Sárosd, 120 néző

Vezette: Szabó Dániel.



Sárosd: Rauf D. – Susa (Szabó V.), Szabó E. (Kargl), Hushegyi, Csányi (Killer M.) - Majláth, Vachler (Buza), Dvéri II Zs., Kónya - Hallósi, Szabó N. (Szekeres). Vezetőedző: Arany Tibor



Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B., Dudar K., Kassai Cs. (Vigházi) - Juhász J., Kovács L., Szántai (Lévai), Baranyai – Willerding Zs., Kovács T. Vezetőedző: Erdei István



Gól: Majláth (30.), Szabó E. (43.), Killer M. (71.), Kónya (73.)

Jók: az egész csapat, ill. Ányos



A 6. percben egy szöglet után Kovács László lőtt nem sokkal a kapu mellé. A 30. percben Susa Krisztián indította Szabó Norbertet, aki Csányi Dávid elé passzolt, ő pedig az üresen álló Majláth Henriket hozta ziccerbe, aki higgadtan gurította a labdát a kapuba, 1-0. Középkezdést követően Willerding Zsolt óriási helyzetét Rauf Dávid védte hatalmas bravúrral. A kontrából Hushegyi Csaba cselezte át magát három-négy kislángi játékoson, de lövését Ányos Pál védte. Az első félidő zárásaként, a 43. percben Szabó Ervin lépett ki egy vendég védelmi hiba után, majd laposan lőtt Ányos mellett a hálóba, 2-0. A 48. percben Juhász Márton ziccerből lőtt jócskán mellé durrantott. Majd az egymást követő hazai támadásokat, lövéseket tíz percen keresztül hárította a vendégek kapusa, aztán a 71. percben Majláth passzából Killer Máté ballábas lövése már találatot ért, 3-0. A 73. percben Dvéri II Zsolt ívelését Kargl Balázs fejelte kapura, de ezt Ányos kiütötte, azonban a kipattanó labdára Kónya Krisztián érkezett, aki gólra nem hibázott, 4-0. Az utolsó negyedórában ismét Ányos volt a főszereplő, rendre hárította a sárosdiak további próbálkozásait.

Tudósított: Németh Réka



Főnix FC – Bodajk 0–0

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kovács Róbert.



Főnix FC: Barsch – Pataki (Csiba), Szalai P., Adorján, Klémán M. – Király B., Krán, Rubos (Büki), Pápai (Zoboki Á.) – Bognár I. (Zoboki L.), Bolla Barnabás (Kertész). Vezteőedző: Pavlik József



Bodajk: Hornich – Orosz, Rózsás, Molnár M., Nagy F. - Molnár A., Dreska, Kurcz (Arany S.), Klein – Katóka R. (Takács V.), Kocsis D. Vezetőedző: Takács Viktor



Jók: senki, ill. az egész csapat



Az első percektől kezdve nagy nyomást helyezett az ellenfél kapujára a hazai csapat. Alig kezdődött el a mérkőzés egy keresztbe ívelés Adorján Gergőt találta a kaputól 5 méterre üresen, de fejese elkerülte a kaput. Továbbra is lendületesen támadott a Főnix FC, előbb Szalai Pál előtt adódott helyzet, majd Bolla Barnabás lehetett volna határozottabb. Az utolsó pillanatokban azonban egy lelkes bodajki láb, vagy test mindig a labda útjába állt. A második félidőben is szinte felborult a pálya helyzetekről helyzetekre haladt a mérkőzés, a gól mindig elmaradt. A döntő szituációkban rendre sikerült menteni a vendég védőknek, vagy ha már őket is elhagyta a labda, akkor a kapufa sietett a segítségükre. Hiába az akarás, hiába a szinte kilencven százalékos labdabirtoklás, a kidolgozott helyzetek tömkelege a bodajki háló ezen a napon érintetlen maradt, így a vendéglátók a tabella második helyére csúsztak.

Tudósított: Pavlik József



Enying – Móri SE 1–3 (1–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.



Enying: Kovács Z. – Kassai J. (Hambalgó), Nyikos (Kecskés), Óvári, Paluska K. - Csepregi, Halász, Gruber (Porvázsnyik), Kassai D. (Vas) - Nagy L. (Elek), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc



Móri SE: Meszlényi – Végvári, Lattenstein, Bezerédi (Kosztolányi), Ferencz (Mészáros B.) - Kovács K., Kerek (Fodor Máté), Varga B., Sötét - Tetzl (Erni), Radács. Vezetőedző: Németh Bálint



Gól: Csepregi (22.), ill. Kerek (15.), Varga B. (58.), Bezerédi (85.)

Kiállítva: Paluska K. (42.).

Jók: Kovács Z., Csepregi, ill. Bezerédi, Kerek, Varga B.



Ha Mór tartani akarja a lépést az élmezőnnyel, nem veszíthetett pontot, ugyanakkor a hazai csapat az Ercsiben elszenvedett vereséget szerette volna egy jó játékkal feledtetni. A tétnek megfelelően nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok. A kialakult éles párharcok szinte a mérkőzés elejétől komoly feszültséget szültek a pályára. A 15. percben szép móri kényszerítőzés végén Kerek Tibor gurított a hazai kapuba, 0-1. A 22. percben Nyikos Martin indította Csepregi Imrét, aki nagyszerű mozdulattal fordult le védőjéről, és a kiérkező Meszlényi Ábel mellett, éles szögből emelt a kapu rövid oldalába, 1-1. A 42. percben minősíthetetlen körülmények között, de végül is Paluska Krisztián megkapta a második sárga lapját, így számára már az első félidőben véget ért a mérkőzés.



Az emberelőnynek megfelelően a második játékrészben megsokasodtak a vendégtámadások, és az 58. percben remek helyről kaptak egy szabadrúgást. A labda mögé maga a sértett, Varga Balázs állt, aki jól eltalált lövéssel emelt Kovács Zoltán kapujába, 1-2. Nem adta meg magát a hazai gárda, komoly küzdelem zajlott az újabb egyenlítés érdekében. A hajrában mégis ismét a vendégek voltak eredményesek. A 85. percben hiába védett szenzációsakat az enyingi hálóőr, Bezerédi Ádám lövése mégis utat talált a kapuba, 1-3.Az Enying tíz emberrel is hősiesen küzdött, de ezúttal nem bírt ellenfeleivel...

Tudósított: Mohai Norbert



Mányi TK – Ercsi Kinizsi 2–2 (1–1)

Mány, 220 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.



Mányi TK: Zabos – Kovács P., Gondos, Bukovecz, Lakatos G. (Vass) - Veress, Lakatos Gy., Tóth T., Gulyás - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán



Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Juhász B., Németh G. (Kondreska) - Kun, Jerzsabek, Rebők, Mónus - Somogyvári, Neuvert. Vezetőedző: Lieber Károly



Gól: Kelemen (4., 59.), ill. Kun (35.), Kondreska (88.)

Jók: Gondos A. (a mezőny legjobbja), Ősz, Bukovecz, Kelemen, ill. Andrejev, Kun, Németh G.



Remek időben, szépszámú közönség előtt lépett pályára, a két, jó formában lévő csapat. A Mány már a 4. percben megszerezte a vezetést, Gondos Andor pazar labdával ugratta ki Kelemen Zsombort, aki ütemtelenül elpasszolta a kifutó Andrejev Illés mellett a labdát, 1-0. A hazaik mezőnyfölényben futballozva, több nagy lehetőséget hagytak kihasználatlanul az első negyvenöt percben. A félidő derekán ébredezett az Ercsi, és egy váratlan, de nagyon szép góllal egyenlített. A 35. percben Kun Bálint 25 méterről, jobb külsővel bombázott a kapuba, 1-1. Szünet után, a Mány folytatta letámadásra épülő, jó játékát, és szélsői rendre a Kinizsi védelme mögé tudtak kerülni. Előbb Kelemen, majd Veress László hibázott nagy helyzetben, a túloldalon pedig nagy tűzijáték után maradt érintetlen a mányi kapu… Az 59. percben pedig a kilépő Kelemen, újból mattolta a jól védő Andrejevet, 2-2. Több esetben eldönthették volna a hazaiak a mérkőzést, de vagy a támadók céloztak rosszul, vagy a vendégkapus parádézott. A 88. percben pontot mentett a Kinizsi: egy belőtt labda elsuhant a kapu előtt, amelyet Kondreska Roland passzolt ügyesen Zabos Csaba kapujába, 2-2. Megyei szinten remek, változatos meccset játszott a sportszerű két csapat, helyzetekkel, kapufákkal, kapusbravúrokkal mindkét oldalon. Dicséret illeti a csapatokat, a hazaiak helyzeteik alapján győzelmet szalasztottak el.

Tudósított: Varga Mihály



Tóvill-Kápolnásnyék – Lajoskomárom 1–0 (0–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Wittner József.



Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Molnár G., Kharboutli Noor, Zsigmond B., Varga József -, Csörge, Baráth, Pigler, Eipl (Peng) - Kiss Á., Zsigmond L. Vezetőedző: Höltzl Richárd



Lajoskomárom: Barabás – Dopuda, Simon Gy. (Németh Á.), Kövecses, Vadászi (Sári) - Vései, Vass, Szenyéri (Zsiga), Czéhmeiszter - Varga F., Jakab (Labossa). Megbízott edző: Dopouda Igor

Gól: Pigler (84.)



Kiállítva: Zsigmond B. (53.), ill. Dopuda (71.).

Jók: Scheilinger, Pigler, Eipl, Kiss Á., Baráth, Zsigmond L., Ill. Varga, Vesei, Kövecses



Az első helyzet az 5. percben Baráth Gábor előtt adódott, aki a kapu mellé lőtt. Nem sokkal később Zsigmond Bence került ziccerbe, de hibázott. A fordulást követően a Nyék többet birtokolta a labdát, de az 53. percben Zsigmond B. reklamálását követően a kelleténél előbb mehetett zuhanyozni. A vendégek is elkövettek egy hibát, Dopuda Igor volt figyelmetlen, amiért megkapta második sárga lapját. Kitámadott a vendéglátó, így lehetőséget adva a vendég kontrákra. A 73. percben Simon György került nagy helyzetbe, de lövését Scheilinger György hárította. A találkozó a 84. percben dőlt el, amikor Pigler Szabolcs átlövése talált utat a kapuba, 1-0.

Tudósított: Sziládi István



Martonvásár – Sárbogárd 3–4 (1–2)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.



Martonvásár: Sebestyén I. – Balogh B. (Sefrioui), Kovács Á. (Dezső), Kádár, Waller - Jakab, Tóth R., Kovács A., Pfeiffer - Gábor Á., Horváth B. Vezetőedző: Horváth László



Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Mayer, Luczek (Huszár), Horváth A. (Tóth P.) - Pákozdi (Vajda), Glócz (Horváth Zs.), Finta (Kovács J.), Horváth I. - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László



Gól: Kádár (30.), Kovács Á. (47.), Jakab (93.), ill. Mayer (63., 85.), Gráczer Bence (26.), Pákozdi (36.)

Jók: Kádár, ill. Mayer



Egy szöglet után került a Sárbogárd előnybe Gráczer Bence találatával, 0-1. Erre szép támadással és Kádár József góljával válaszolt a Marton, 1-1, de egy távoli Pákozdi Tamás lövésnek köszönhetően vezetéssel vonult a szünetre a vendégcsapat, 1-2. A pihenő után is jól szórakozhatott a publikum, főleg mivel Kovács Áron góljával rögtön a második félidő elején egyenlítettek a hazaiak, 2-2. Ezután viszont ismét sárbogárdi előnyt mutatott az eredményjelző, Mayer Dávid emelte át Sebestyén István felett a labdát, 2-3, így a Martonvásár ismét futhatott az eredmény után. Mayer újabb találatával immár kettőre duzzadt a különbség, 2-4. A 93. percben pedig érkezett Jakab Árpád szépségtapasza, 3-4.

Tudósított: Kozma László



A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 19 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd), Szalai Pál (Főnix FC) 16-16 gól

3. Killer Máté (Sárosd) 13 gól