KÖZÉPCSOPORT

2022. május 8., vasárnap 17.00

Dabas-Gyón FC (17.) – Dunaújváros FC (3.)

November első hétvégéjén semmi kétség nem fért a Dunaújváros győzelméhez, 5-0-ra ütötte ki ellenfelét a piros-fehér együttes, amely a hétközi fordulóban Dobos Barna vezetőedző irányításával zsinórban a második sikerét érte el. A Dabas-Gyón FC hazai mérlege elég pocsék, így ennek a meccsnek is a ­Duna-partiak a favoritjai.

Iváncsa KSE (5.) – Ceglédi VSE (15.)

Az Iváncsa KSE – a Dunaújvároshoz hasonlóan – egy ötöst hintett Cegléden, az odavágón, úgy, hogy a vendéglátók kétszer találtak a saját kapujukba az első félidőben. Ezúttal is a bajnokság hajrájára felzárkózó piros-fehérek számára van nagyobb sansz a három pont bezsebelésére.

NYUGATI CSOPORT

2022. május 8., vasárnap 11.00

Puskás AFC II (6.) – Tarr-Andráshida SC (20.)

A zalai csapat összesen 10 pontot szerzett idáig, ezek közül egyet hazai pályán a PAFC II ellen. Az NB III újonca szerdán a Bicskei TC-től kapott ki, míg a felcsútiak a Balatonfürednek rúgtak egy ötöst, úgyhogy minden tekintetben ők várhatják jobb előjelekkel a mérkőzést.

2022. május 8., vasárnap, 17.00

Komárom VSE (17.) – Mol Fehérvár FC II (10.)

Ősszel úgy játszott 2-2-t a két csapat, hogy a 66. percig két góllal vezetett a Vidi II, ám utána Végh Tibor két perc alatt kétszer vette be Dala Martin kapuját. A vendéglátók lejtmenetben vannak, a legutóbbi hat mérkőzésen mindössze egy pontot szereztek, úgyhogy a Fehérvár II akár mindhárom pontot begyűjtheti. Persze ehhez az is kell, hogy a piros-kékek legalább olyan hatékony támadójátékkal rukkoljanak ki, mint a legutóbbi négy-öt mérkőzésükön, ahol kettő, vagy több alkalommal vették be az ellenfelek kapuját.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (19.)–Tatabányai SC (8.)

Hiába vezetett a Gárdony a Grosics Gyula Stadionban, a hajrában a Tatabányai SC kerekedett felül, és nyert egy góllal (1-2). A tóparti legénység lényegében búcsúzott a harmadik vonaltól, de egy pontra azért jók lehetnek.

2022. május 8., vasárnap 18.00

Bicskei TC (5.) – Kaposvári Rákóczi FC (9.)

Magabiztos játékkal, 3-1-re nyert a tavaly még az NB II-ben vitézkedő Kaposvári Rákóczi hazai pályán, ám azóta a Bicske sokkal jobban szerepel, mindössze egy vereséget jegyez a listavezető Mosonmagyaróvár ellen. Amennyiben megtartják „jó szokásukat”, akkor minden bizonnyal újabb győzelemnek örülhetnek. Már csak azért is, mert idén helyezésben túlteljesítették az előző évben szerzett pontjaik számát.