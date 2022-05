Bodajk SE – Lajoskomárom 4-3 (1-1)

Bodajk, 80 néző.

Vezette: Jónás Péter.

Bodajk SE: Hornich – Orosz, Rózsás, Kocsis D., Molnár M. - Kurcz (Takács V.), Arany S. (Klein), Kővári B., Katóka R. (Molnár T.) - Nagy F., Dreska. Vezetőedző: Takács Viktor

Lajoskomárom: Barabás – Szakáts, Labossa, Sári, Gergye – Simon Gy., Victor, Dopuda, Szenyéri - Németh Á., Jakab. Megbízott edző: Dopuda Igor

Gól: Kővári B. (23.), Katóka R. (51.), Kocsis D. (53.), Takács V. (68.), ill. Sári (45.), Simon Gy. (49.), Victor (64.)

Jók: Kocsis D., Takács V., Kővári B., ill. Simon Gy., Victor



A 20. percben egy jobb oldali szabadrúgás után a kipattanó labdát Katóka Richárd 16 méterről a felső lécre bombázta, a kipattanót Kővári Balázs vágta a léc alá, 1-0. A 24. percben Kővári a gólvonalról mentett Sári Márk elől. A 44. percben viszont Sári egy, a kapusról kipattanó labdát kotort a hálóba, 1-1. A második félidő is rosszul indult a vendéglátók számára, mert a 48. percben Simon Gy. gurította el a labdát 13 méterről Hornich Bálint mellett, 1-2. Nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Bodajk, és négy perc alatt megfordította az állást. Előbb Nagy Ferenc ugratta ki Katókát, aki 12 méterről kilőtte a jobb alsót, 2-2, majd Kocsis Dominik 16 méterről lőtte ki szintén a jobb alsó sarkot, 3-2. Nem adták fel a vendégek, a 64. percben egy ártalmatlan szituációnál kezezést látott a játékvezető, és büntetőt ítélt. A 11-est Victor Michel értékesítette, 3-3. A 68. percben ugyanez játszódott le a másik oldalon is, ezt a büntetőt Takács Viktor lőtte be, 4-3. A Bodajk SE hosszabb kispadjának köszönhetően tudta megnyerni ezt a mérkőzést.

Tudósított: Kovács Zoltán.