Ahogy az már megszokottá vált, a Nagyok a Kicsikért fesztivál fő mozgatórugója a jótékonyság: az idei évben a Betegápolásért közhasznú Alapítványnak gyűjtöttek a jelenlévők, amely alapítvány a Fejér megyei Szent György-kórház gyermekpszichiátriai szakrendeléséhez és gondozó részlegéhez kapcsolódik.

A 11 órakor kezdődő crossover éves országos bajnokság során két kategóriában, openben és mastersban mérte össze erejét 6-6 titán.

Első feladatként egy 9 tonnás kamiont kellett 20 méteren keresztül egy hám segítségével elhúzniuk, melyet openben a 280 kg-os, mastersben a 250 vagy a választható 280 kg-os lengő 12 méteren történő cipelése követett. A harmadik kihívás során egy 51 kg súlyú sziklát löktek két kézzel a lehető legtávolabbra a sportemberek, melyet a póznadobás és a körből kitolás követett. A napot a bothúzás zárta.

A nap különlegességeként szolgált, hogy a két kategória győztesei az abszolút bajnoki címért is összecsaptak, ez pedig hatalmas motivációval töltötte el a versenyzőket. Bele is adtak apait-anyait, a székesfehérvári Mounier Stephane például a kősziklahajítás során 21 cm-rel döntötte meg Molnár Zsolt, a Prémium Liga tavalyi erősember bajnokának 351 cm-es csúcsát, így szombat óta 372 cm a legyőzni való táv. Vele párhuzamosan Piroska Krisztián az open kategóriában tört a győzelemre, így az aboszlút bajnoki címért ők ketten mérkőzhettek meg egy mindent eldöntő bothúzás során. Ezt a hazai pálya előnyét élvező Mounier húzta be, így masters korúként sikerült a torna abszolút bajnokaként finiselnie.