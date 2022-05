Ahogy a riválisok háza tájáról, úgy a Volán kapcsán is szállingóznak a hírek az elmúlt napokban. Először a 19 éves Ambrus Csongort jelentette be a nagycsapat, a fiatal támadóval hároméves szerződést kötött a klub. A legfrissebb információk pedig az együttes egyik legfontosabb posztját, a kapust pozícióját érintik több szempontból is.

A Hydro Fehérvár AV19 a következő szezonban is egy külföldi és egy magyar portással számol. Kezdőkapusnak érkezik a kék-fehérekhez a kanadai Olivier Roy. A 30 éves hálóőrnek van már tapasztalata mind a ligában, mind a CHL-ben, a legutóbbi négy idényt a DEL-ben töltötte el Augsburger Panther színeiben, ahol rendre 91% felett volt a védési hatékonysága. Mellette Horváth Dominik kap majd szerepet a Volánban, a fiatal kapusnak tavaly nagy érdeme volt a Titánok bravúros szereplésében, most egy szinttel feljebb is bizonyíthat. A szakmai stábban is történt változás, a kapusedzőt, Arttu Lipsanent Samuli Nordman váltja, aki korábban a Ferencvárosnál is dolgozott. A klub azt is bejelentette, hogy Kornakker Dániel öt szezon után távozik Fehérvárról.

A ligával kapcsolatos hír, hogy tavalyi idényben több tragédia miatt a küzdelmektől visszalépő Pozsony visszatér az ICEHL-be.