Az elmúlt napokban egyre több kirakós került a helyére ami a Volán következő évi keretét illeti. A gárda szerződést kötött a Titánokkal nagyszerű idényt futó Ambrus Csongorra, valamint a kapus Horváth Dominikkel, szintén a ketrec elé érkezett Olivier Roy is. Most újabb magyar játékos maradását jelentette be a Hydro Fehérvár AV19, a 2015 óta Székesfehérváron jégkorongozó Mihály Ákos kötelezte el magát újabb egy évre.

– Két éve még a Titánok csapatában kezdtem a felkészülést, most pedig egy olyan évre készülünk, ahol a ligamérkőzések mellett a Bajnokok Ligájában is szerepelhetünk – nyilatkozta a klub honlapjának Mihály. – Úgy érzem, a következő szezonban az eddig megszerzett tapasztalatot tudom majd kamatoztatni és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy előrébb lépjek. Egy hozzám hasonló fiatal játékosnak nagy lehetőség ilyen csapatban játszani, mert rengeteget tanulhatok az idősebb, tapasztaltabb játékosoktól és visszajelzést kaphatok arról, miben kell még jobbnak lennem.

Mihály a 2019/2020-as idényben mutatkozott be az ICEHL-ben, azóta 137 találkozón 35 pontot szerzett. Az legutóbbi, ezüstéremmel végződő idényben 11 pontot jegyzett a 22 éves csatár, valamint a világbajnokságra készülő válogatott bő keretében is helyet kapott a támadó.