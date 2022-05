Bő másfél évvel ezelőtt, 2020 augusztusában Seregélyes külterületén, az Újfalusi úton avatták fel az ország második legnagyobb gokart- és technikai motoros pályáját, a SER-Ringet. Az 1025 méter hosszúságú, 6 és fél, 10 méter szélességű pályán összesen tizenhat kanyar várja azokat, akik közlekedő társaik szerencséjére nem az országutat választják arra, hogy kiéljék száguldásra hívó hajlamukat. Ráadásul a SER-Ring szakaszait dinamikusan lehet változtatni, mivel a pálya két irányban is használható, ezért külön technikás és gyors szakaszokra bontható, melyeken a menetirány szintén megfordítható. Így hat különböző nyomvonalat lehet létrehozni rajta.

A nyitástól kezdődően folyamatosan mérik és rögzítik a pályán teljesített időeredményeket, ezért Mihályi Norbertnek, a létesítmény megálmodójának és létrehozójának remek ötlete támadt.

– Meghívjuk a legjobbakat egy háromfordulós versenyre, amelynek első futama nem is olyan sokára, június 5-én, vasárnap 13 órától kezdődik – mondta a házigazda a gokartok műhelyében. – Az ingyenes meghívásos háziversenyre huszonnégy indulót várunk, ők azok, akik eddig a legjobb köridőket futották. Ha valaki szeretne versenyezni a legjobbak között, még mindig megpróbálhat közéjük kerülni valamelyik edzőnapon. A rajthoz állók nevét június elsején hirdetjük ki.

Persze ő nem csak a sport­értékét kell hogy figyelje a létesítményben történteknek, hiszen vállalkozó is: de azt mondja, ilyen szempontból sem csalódott, hiszen amióta az önkormányzat támogatásával kinyitott, bejöttek a számításai. Ami azért sem csoda, hiszen látogattak már hozzá olyan nagy nevek is, mint például a sokszoros bajnok autóversenyző Szász ­László (aki egyébként legutóbb, május 24-én Montenegróban győzött egy hegyi versenyen), vagy Stefano Favaro, Talmácsi Gábor korábbi menedzsere, aki a közelmúltban egy motorsport-utánpótlási programot hozott a seregélyesi pályára, mert nagyon jónak és biztonságosnak ítélte meg.

– Természetesen a teljesen kezdőket is szívesen látjuk, hiszen fontos volna, hogy nálunk sajátítsák el az alapokat azok, akiknek még nincs rutinjuk az ilyesmiben, a veszélyes helyzetek megoldásában. Az országúton egy-egy hibának már komolyabb következményei lehetnek, de nálunk szakemberek segítségével minden megtanulható. Ha nem gokart vagy motor, lehet akár quad is a választott versenyjármű. Ha valaki úgy gondolja, hogy nem indulna el a pályán, jöjjön el hozzánk akár a júniusi verseny vasárnapján, és maga is láthatja majd, amiről beszélek és tájékozódhat a lehetőségekről – mondta Norbert, aki fiatalabb korában maga is ígéretes gokartos versenyzőnek számított.