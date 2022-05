A VTSE tíz kyokushin karatékája kvalifikált az országos döntőbe. A klub két ígéretes üdvöskéje Reichert Jázmin és Kántor Viktória kemény küzdelmek árán gyűjtötte be az aranyérmet. Viktória a legidősebbek, a junio­rok mezőnyében az -55 kilogrammos súlycsoportot nyerte.

– Kiegyenlített volt a mezőny, az első két meccsét hosszabbításban nyerte, mindkét ellenfelére az utolsó pillanatban mért győzelmet jelentő fejrúgást – tájékoztatott Bőke Béla, vezetőedző. – A döntő is elég melós volt, a második hosszabbításban sikerült határozott fölényt kialakítania, a vb-felkészülés jegyében lépett tatamira. Súlycsoportot váltott, át kellett szerveznünk a mozgását, ez is sikerült. Formagyakorlatával bronzérmet nyert. Viktória a kyokushin-­világbajnokságon Valenciában június 4-én lép tatamira.

Reichert Jázmin is kemény meccseket vívott a -58 kilo­grammos súlycsoportban!

– Testvédős küzdelemben állt helyt, kiütéssel és határozott fölénnyel is nyert mérkőzést. A harmadik meccse volt a legkeményebb, a két hosszabbításban ő is, és ellenfele is végképp elkészült erejével, de a hajrát Jázmin bírta jobban.

Küzdelemben bronzérmet szerzett: Nagy Daniella, Solymosi Sára, Králl Máté, Tihanyi Ábel. Tihanyi Zsófia, Lakatos Luca és Kulcsár László a legjobb nyolc, Vereb Zsolt a legjobb 16 között végzett. Formagyakorlatban Králl Máté a legjobb tizenhat között zárt.