A nem túlságosan sikeresen, és rendkívül korán záruló klubszezon után élénk munkába kezdett a Dunaújvárosi Acélbikák vezetősége. Egyrészt az Erste Ligában a rangjához méltatlan helyen, utolsó végző csapat élére kerestek egy igazán megfelelő szakembert, valamint egy hónappal korábban már közölték, hogy korábbi magyar bajnok játékosuk, Revák Zoltán sportigazgatóként fogja megreformálni a klubot. Személyét nem kell különösebben bemutatni a dunaújvárosi jégkorong közegnek. Ott élt, itt nevelkedett, az Acélbikáknál ismerkedett meg a jégkoronggal és profi játékos pályafutásának egy nagy részét is egyesületnél töltötte.



Niko Eronen ismerős lehet a dunaújvárosi jégkorong szurkolóinak, ugyanis a klub néhány hete az Acélbikák Sportkarrier Programjának vezetését is a tizenegy éve edzősködő szakemberre bízta. Eronen legutóbb a finn másodosztályú SaPKo vezetőedzője volt, ahonnan október 8-án menesztették. Revák Zoltánnal azon dolgoznak, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák csapata a következő három-öt évben visszatérjen a hagyományaihoz és a saját utánpótlásából kinevelt játékosokkal érjen el sikereket. Ennek figyelembevételével döntött úgy a piros-fehérek vezetősége, hogy a 2022/2023-as szezonban, a Sportkarrier Program csúcsán álló Erste Liga csapat vezetőedzői feladataival is Niko Eronen-t bízza meg. A klub közleménye szerint személyében egy igazán lendületes, a sportág iránt egy igazán elhivatott és szakmailag felkészült vezetőedzőt ismerhettek meg.



Eronen 2011-ben kezdte edzői pályáját a finn KalPa Team vezetőedzőjeként az ottani másodosztályban, majd a Hydraulic Oilers és a Jokipojat együtteseit is dirigálta. Ezután a dán U17-es és U20-as válogatott élén állt, de dolgozott Norvégiában is, mielőtt visszatért hazájába, ahol az utóbbi három évben három csapatnál - Keu Pa, Hokki, SaPKo - is tevékenykedett, szintén vezetőedzői minőségben.