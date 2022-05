A Giro a Tour de France és a Vuelta Espana mellett a három legrangosabb háromhetes viadal egyike, ezért kuriózum, hogy a mezőny három szakaszt is Magyarországon teljesít.

A csapatok zöme már az országban van, a holland Team DSM például Székesfehérváron, a Csónakázó-tó partján szállt meg. Thymen Arensman (holland), Cees Bol (holland), Romain Cumbaud (francia), Alberto Dainese (olasz), Nico Denz (német), Chris Hamilton (ausztrál), Martin Tusveld (holland), no meg a Tour de France háromszoros szakaszgyőztese, kétszeres összetett dobogósa, a francia Romain Bardet is Székesfehérvár belvárosából indult szerda délelőtt egy Fejér megyei útvonalbejárásra.

