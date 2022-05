A sokat szapult tizenkét csapatos élvonal meglehetősen éles végjátékot hozott, a vasárnapi párhuzamosan játszott mérkőzések döntöttek a Ferencváros mögötti dobogósok sorrendjéről, és a Gyirmót melletti másik kiesőről. Előbbiben a Puskás Akadémia, utóbbiban a Budapest Honvéd volt érintett. A piros-feketéknek volt nagyobb vesztenivalója, ám már egy pont megszerzésével is biztosították volna élvonalbeli tagságukat a Debrecennel meccselő MTK kárára.

Odafent Puskás Öcsi számára is különleges lehetett az összecsapás, hiszen a szellemiségét, emlékét ápoló akadémia első gárdája és anyaegyesülete küzdött meg egymással. A Száguldó őrnagy talán még bele sem kortyolt a mennyei hűsítő fröccsbe, máris gólt szerzett a Honvéd, az 5. percben Nenad Lukic durrantott középről a kapuba, 0-1. Tegyük hozzá gyorsan, a védelemből eltiltás miatt Spandler Csaba és Szolnoki Roland is hiányzott. Nem ikszre játszott a Honvéd! Olyannyira nem, hogy a 14. percben az egykori felcsúti akadémista, Zsótér Donát lőtt bombagólt, 0-2. Az első negyvenöt perc nem sikertörténetként vonul be a PAFC krónikájába: a biztos bronzéremmel súlytalannak tűnt a csapat, a Honvéd kontrollálta a meccset, ráadásul a Kisvárda gólt szerzett a ZTE ellen. A házigazdáknak sokáig egyetlen helyzete sem volt.

Ám a hosszabbítás első minutuma már jól alakult! A semmiből szerzett gólt a PAFC, miután Yoel van Nieff beadása, és Nagy Zsolt csúsztatása után az egyedül hagyott Artem Favorov szépített, 1-2.

A második félidő már kevésbé volt mozgalmas, igaz, az elsőben is csak három ziccer volt. Mivel az MTK időközben két góllal vezetett a Loki ellen, a Honvédnak mindenképpen el kellett kerülnie a vereséget. A Kisvárda pedig már ikszre állt a „zete” ellen, ha a nyugati határszékeliek tartották volna lendületüket és nyernek, az a PAFC malmára hajthatta volna a vizet. Ehhez persze nyerni kellett volna a Honvéd ellen, ami nem ment. Sőt a 82. percben Bőle Lukács került ziccerbe, de jól mozdult ki kapujából Tóth Balázs.

A Puskás Akadémia a tavalyi ezüst után bronzérmet szerzett az NB I-ben, és az utolsó fordulóban megszakadt kilenc meccse veretlenségi sorozata. Végül a bronzérmek kerültek a felcsúti futballisták nyakába, bár a záróakkord nem az igazi, van azért ok az örömre, hiszen a Puskás Akadémia zsinórban harmadszor végzett a dobogón, ami a Ferencvároson kívül csak nekik sikerült.