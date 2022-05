Az NB II bajnokaként az élvonalba jutott fehérvári futballista lányok köszöntése után egy legenda bandukolt a kezdőkörbe a szezon utolsó bajnokiján. Az éppen hatvan esztendős Gömöri Ottó Vidi-sállal a nyakában végezte el a kezdőrúgást, melyet egy másik legenda, Gulyás László közvetített le. Az a sportriporter, aki 1985-ben, a Manchester United elleni büntetőpárbaj során a kihagyott tizenegyes után kiáltotta a mikrofonba: „Mit csináltál, Gömöri?” Gömöri Ottó akkor a Videotonnal előbb az UEFA-kupa elődöntőjébe, majd döntőjébe jutott.

Az európai porondra – ugyan szerényebb esélyekkel – de újra kilép a Vidi, negyedik helye a Konferencia-liga küzdelmeire jogosítja fel. A Red Blue Devils szurkolói csoportja ezt egy molinóval ünnepelte, „Irány Európa’ felirattal. Majd a találkozó első percében piros és kék ködbe borították a stadiont, hat-hét percig állt is a játék. Ez azonban nem zavarta meg az ötödik helyért még versenyben lévő paksiakat. Windecker 18 méterről lőtt alig fölé, majd a 16. percbe lépve a mindössze 19 éves, az NB I-ben a fehérvári fellépésig összesen 13 percet pályán töltött Gyurkits Gergő rendkívül higgadtan küldte el egy csellel Stopirát, majd jobbal pazarul tekert a bal sarokba 14 méterről, 0-1. Nyílt sisakkal futballozott mindkét egylet, s ebben az időszakban talán a Paksi FC tűnt veszélyesebbnek, azonban hamar egalizált a Vidi. A 24. percben Nego futott fel a jobb oldalon, centerezése elakadt, de a labda Kenan Kodro elé került, aki egy igazítás után 15 méterről lőtt a hálóba, 1-1. Fordult a kocka, a piros-kékek sorozatban értek a paksi kapu elé, Kodro a kapus bal lábát lőtte el, a berobbanó Nikolics estében pedig Rácz Gergő jobb lábát trafálta telibe. Lendületes volt a játék, a tolnaiak egyre többször okoztak zavart a Vidi kapuja előtt. Sajbán Máté elől az utolsó pillanatban tisztázott Kovács Dániel, majd a túlsó saroknál az exfehérvári Szabó Bálint lövését kellett bravúrral védenie. A szünet előtt az erőteljesen csillogó koronájú gólkirály, a 31 találatos Ádám Martin bődületes löketét ütötte szögletre Kovács kapus. A sarokrúgás újabb paksi gólt hozott, Szabó János 5 méterről zavartalanul fejelt a jobb sarokba, 1-2.

Fordulás után is agresszív volt a Paks, míg a fehérváriak jobbjukon próbáltak támadásokat vezetni, a másik szélről hiányzott Ivan Petrjak játéka, aki igazoltan maradt távol, a donyecki régióban az ukrán oldalon fegyvert fogó apósa eltűnése miatt. Így Bamgboye érkezett csereként, aki indított is egy ígéretes akciót, a végén Nikolics lövésére értek oda a védők. Niko volt a főszereplő egy 18 méteres szabadrúgásnál is, Rácz nagyot nyújtózve védett. Mint ahogy egy perccel később Stopira fejesénél is. Nyomott a Vidi, s a jól beszálló Bamgboye ki is osztott egy gólpasszt: a 67. percben Dárdai lövése pattant meg Osváth lábán, öngóllal egyenlített a Vidi, 2-2. A 75. percben komoly sanszot szalasztott el a Paksi FC, Sajbán az üres kapu előtt saját kezére perdítette a labdát. Nem sokkal később Fiola mentett hatalmasat becsúszva Sajbán elől, továbbra is remek ritmusban tartva a meccset. Az élvezetes összecsapás hajrája is oda- és ellencsapásokat hozott, de eldönteni nem tudták a párharcot a felek.

A győzelem elmaradt, de a publikum remekül szórakozott a szezonzárón.

Jegyzőkönyv

Mol Fehérvár FC – Paksi FC 2-2 (1-2)

Mol Aréna Sóstó, 4224 néző. V.: Berke Balázs (Horváth R., Horváth Z.)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Rus, Stopira, Sabanov – Nego, Pinto (Ljednyev, 67.), Makarenko (Bamgboye, 57.), Dárdai (Bese, 86.), Fiola – Kodro (Hangya, 86.), Nikolics. Vezetőedző: Michael Boris

Paksi FC: Rácz G. – Osváth (Nagy R., 82.), Szélpál, Szabó J. – Kovács N., Vas Gábor, Windecker, Szabó Bálint (Haraszti, 67.), Gyurkits (Balogh B., 67.) – Sajbán Máté, Ádám. Vezetőedző: Bognár György

Gól: Kodro (24.) ill. Gyurkits (16.), Szabó J. (45+2.)

Sárga lap: Sabanov (45+3.), Osváth (67. - öngól) ill. Ádám (30.)